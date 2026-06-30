Cada vez son más las personas que eligen las alternativas naturales por encima de los productos químicos para la limpieza del baño.

Se trata de unos de los ambientes más húmedos del hogar que suele costar mantener limpio. Las cáscaras de limón pueden ser usados en los rituales de limpieza por los aceites esenciales que liberan, lo que ayuda a neutralizar olores y mantener la frescura.





¿Para qué sirve tirar cáscaras de limón en el inodoro?

Las cáscaras de limones no solo son un residuo, sino que poden convertirse en un aliado para mantener limpio el baño.

Los aceites esenciales que contienen, en especial el limoneno, ayudan a neutralizar los malos olores y dejar una fragancia cítrica en el ambiente.

Los limones se agregan al ritual para intensificar el proceso de limpieza y potenciar la energía positiva. Foto: archivo El Cronista México

En la misma línea, el ácido cítrico que contiene ayuda a desprender las pequeñas acumulaciones de sarro o residuos minerales, lo que complementa la limpieza habitual.

Para hacer el truco casero correctamente, se debe cortar las cáscaras en pequeños trozos y dejarlos 20 a 30 minutos en el inodoro. Posteriormente, retirarlos y cepillar las paredes.

Para potenciar el efecto, se puede tirar agua caliente con una cucharada de bicarbonato para reforzar el efecto desodorizante.

Cada cuánto tirar las cáscaras de limón al inodoro

Se aconseja realizarlo una vez a la semana para mantener un aroma fresco y agradable entre las limpiezas profundas.

Se debe tener en cuenta que no se deben descartar las cáscaras en el desagüe, ya que podría tapar las cañerías.