Luego de 25 años sin incorporar una nueva línea a la red de subterráneos, la Ciudad de Buenos Aires avanza con la construcción de la Línea F. El proyecto, esperado desde hace años, ya cuenta con financiamiento aprobado y un cronograma definido.

De hecho, hace unas semanas, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sancionó una ley que autoriza la toma de préstamos por hasta USD 1.350 millones para financiar las obras.

Cómo funcionará la Línea F del subte

La Línea F está pensada para convertirse en uno de los ejes principales de la red de subterráneos de la Ciudad de Buenos Aires.

Tendrá un recorrido de 9.8 kilómetros y estará integrada por 12 estaciones que unirán los barrios de Barracas, Constitución, Monserrat, San Cristobal, Balvanera, Recoleta y Palermo.

De acuerdo con el proyecto oficial, permitirá combinar todas las líneas de subte actualmente en funcionamiento (A,B,C,D,E y H), además de establecer conexiones con los ferrocarriles del Ramal Roca y San Martín.

Las estaciones previstas para la nueva traza son: Brandsen, Constitución, Cochabamba, Chile, Congreso, Corrientes, Santa Fe/Pizzurno, Recoleta, Pueyrredón/Hospital Rivadavia, Parque Las Heras/Coronel Díaz, Plaza Italia/Ecoparque y Pacífico .

Línea F del subte: cómo será el recorrido, las estaciones y cuándo comenzará la construcción. Fuente: Buenas Aires Ciudad

Cómo será el proceso de construcción de la Línea F

La construcción de la Línea F estará dividida en dos etapas. La primera comprenderá seis estaciones: Brandsen, Constitución, Cochabamba, Chile, Congreso y Tucumán. Posteriormente, es una segunda fase, el recorrido se extenderá con nuevas paradas hasta completar el trazado previsto.

El objetivo inicial del proyecto es mejorar la conectividad entre el norte y sur de la Ciudad de Buenos Aires, aliviar la demanda de la Línea C e integrar de manera más eficiente la red de subtes con el Ferrocarril Roca.

A largo de su recorrido, la nueva línea atravesará barrios como Barracas, Constitución, San Cristóbal, Monserrat, San Nicolás, Recoleta y Palermo.