El gobierno de la provincia de Buenos Aires realiza obras de ampliación para la autopista Buenos Aires - La Plata. La principal arteria entre la Ciudad y el conurbano será ampliada a cuatro carriles para facilitar el tránsito durante las horas pico y evitar los embotellamientos .

Suman un nuevo carril a la autopista más transitada

El Gobierno bonaerense, a través de AUBASA, ya trabaja en una ampliación que se extenderá a lo largo de 20 kilómetros desde el kilómetro 11.400 en la localidad de Avellaneda hasta el kilómetro 30.420 en Berazategui.

Los trabajos requerirán una inversión estimada de $ 25.941 millones y un tiempo de ejecución de 15 meses debido a la magnitud de las reparaciones.

La ampliación se realiza en dos tramos de 10 kilómetros para evitar la interrupción total del tránsito. El primer tramo estará a cargo de la constructora Kavos SA. y C&E Construcciones SA, mientras que el segundo será ejecutado por Briales SA y Pelque SA.

Luego de años en espera, añadirán un cuarto carril a la autopista que une dos relevantes ciudades del país (foto: archivo)

Cuándo estará listo el nuevo carril y qué otros trabajos se realizarán

La empresa contempla el trabajo de más de 24 intervenciones en las rutas. Se prevé una ejecución en dos tramos y cada una se licitará por separado. La primera parte tendrá un plazo de 12 meses y la segunda de 15.

Los trabajos en la autopista empezaron en noviembre e incluirán otras tareas como la repavimentación total de los tres carriles actuales. Se sumará una cuarta carpeta asfáltica para asegurar la nivelación y homogeneidad de la superficie.

A su vez, se realizará otro proyecto similar en sentido hacia la Ciudad para mejorar el flujo de autos.