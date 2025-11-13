Adiós a los pozos: repavimentarán por completo una de las rutas más importantes del país y beneficiará a miles de conductores

En esta noticia La importancia para el turismo en la Ruta Provincial 28

El Gobierno de Córdoba continúa con la obra de pavimentación de la Ruta Provincial 28, un camino que atraviesa paisajes montañosos únicos y que se perfila como un nuevo atractivo turístico en las Sierras de Córdoba.

La obra es impulsada por el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, a través de la Dirección de Vialidad Provincial, y tiene como objetivo mejorar la conectividad entre distintas localidades serranas y potenciar el desarrollo regional.

Cómo será la obra en la Ruta Provincial 28 de Córdoba

Recientemente, el Gobierno provincial licitó el tramo entre los ríos Guasta y Chaves, el último del proyecto que prevé la pavimentación integral de unos 90 kilómetros de carretera de montaña.

Este nuevo trayecto tiene un presupuesto oficial de $ 37.582.734.240 y atraviesa la zona serrana del noroeste cordobés, entre los departamentos Pocho y Cruz del Eje.

Al mismo tiempo, continúan en ejecución las tareas de pavimentación de la traza ubicada entre los ríos Guasta y Yuspe, completando así un corredor estratégico para la comunicación entre los valles de Punilla y Traslasierra, dos localidades centrales para el turismo de la provincia.

Por su parte, la obra incluye la construcción de seis carriles adicionales de sobrepaso, cuatro en sentido ascendente y dos en sentido descendente, además del ensanchamiento de seis puentes existentes. Estas modificaciones tienen como objetivo agilizar el flujo de tránsito y garantizar mejores condiciones de seguridad.

Qué incluirá la nueva obra en la RPN 28 en Córdoba

Junto con la repavimentación, se proyecta una nueva estructura sobre el río Chaves, lo que permitirá acortar los tiempos de distancia e incrementar los índices de seguridad vial en una zona que se caracteriza por tener subidas, bajadas y curvas pronunciadas.

Estas mejoras apuntan a mejorar el tránsito diario de los habitantes locales y promover el turismo en la zona serrana de la provincia de Córdoba, cuyo destino es uno de los más visitados en el país.

El director de Vialidad Provincial, Martín Gutiérrez, destacó que la pavimentación de la Ruta 28 es “una de las obras viales más importantes que ejecuta el Gobierno provincial”, manifestó el funcionario.

Durante el evento estuvieron presentes el subdirector de vialidad Roberto Frezzi, el legislador Jorge Heredia, la intendenta de Salsacate, Karina Figueroa y el director del Centro Cívico de Cruz del Eje, Alejandro Ruiz.

En tanto, el Gobierno de la provincia de Córdoba continuará con la ejecución de diferentes trabajos viales en las rutas que son consideradas de máxima importancia tanto para el desarrollo turístico como para el sector productivo.