Construyen el puente colgante más largo del mundo y desafía las leyes de la física: tiene 2.300 metros de longitud, 8 carriles y es el orgullo de un país Fuente: China Daily

China avanza con una de las obras de ingeniería más impactantes del planeta. Se trata del puente Zhangjinggao, una megaestructura que cruzará el río Yangtsé y que romperá varios récords mundiales gracias a un diseño considerado imposible hasta hace pocos años.

La obra, que está prevista para inaugurarse en 2028, contará con un vano principal de 2.300 metros, una cifra nunca antes alcanzada en un puente colgante y que supera por primera vez la barrera histórica de los 2.000 metros.

El puente que establecerá seis récords mundiales

Además de convertirse en el puente colgante con el tramo suspendido más largo del mundo, el Zhangjinggao marcará otros cinco récords simultáneos:

La torre de suspensión más alta del planeta.

El cable principal de alta resistencia más largo jamás construido.

La cimentación compuesta con anclaje al suelo más grande registrada.

La viga de acero continua más extensa en un único tramo.

El dispositivo telescópico de mayor desplazamiento.

Construyen el puente colgante más largo del mundo y desafía las leyes de la física: tiene 2.300 metros de longitud, 8 carriles y es el orgullo de un país Fuente: China Daily

Los especialistas explican que estas dimensiones fueron necesarias debido a la enorme anchura del Yangtsé en ese sector y al intenso tránsito de barcos de gran porte.

Cómo será la megaestructura

El puente tendrá una longitud total cercana a los 7.900 metros y contará con ocho carriles para vehículos, distribuidos en ambos sentidos de circulación.

Sus torres alcanzarán los 350 metros de altura sobre el agua, una dimensión equivalente a un edificio de aproximadamente 125 pisos, permitiendo el paso seguro de grandes embarcaciones por debajo de la estructura.

Construyen el puente colgante más largo del mundo y desafía las leyes de la física: tiene 2.300 metros de longitud, 8 carriles y es el orgullo de un país Fuente: China Daily

Además, incorpora nuevas tecnologías constructivas que reducen el peso de las torres y aumentan significativamente su capacidad de carga.

La obra que transformará el transporte en China

El Zhangjinggao conectará las ciudades de Zhangjiagang, Jingjiang y Rugao, en la provincia de Jiangsu, una de las regiones industriales más importantes del país.

Actualmente, muchos trayectos requieren largos rodeos o el uso de ferris para cruzar el río. Con la apertura del puente, el tiempo de viaje entre algunas ciudades pasará de una hora a apenas 20 minutos.

Por su tamaño, complejidad y récords, el Zhangjinggao ya es considerado uno de los proyectos de infraestructura más ambiciosos del siglo XXI y una nueva demostración del avance de la ingeniería china.