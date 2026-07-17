Construirán una rotonda en una de las rutas más importantes del país: cambiará para siempre el ingreso a la ciudad y mejorará la circulación.

Desde este mes quedó cortada al tránsito la intersección de la Ruta Nacional 8 y la Ruta Provincial 4-S , en Venado Tuerto, Santa Fe. El motivo es el inicio de la construcción de una nueva rotonda de circunvalación que busca ordenar uno de los accesos más transitados de la ciudad.

La obra forma parte de un plan de infraestructura vial impulsado para mejorar la conectividad en ese corredor, que conecta a Venado Tuerto con distintas localidades del sur santafesino.

Cuál es el desvío mientras dure la obra

Mientras se ejecutan los trabajos, quienes circulan desde Venado Tuerto hacia San Eduardo no podrán usar el cruce habitual.

El Gobierno local habilitó un recorrido alternativo para no interrumpir la circulación en la zona.

El desvío es el siguiente:

Ingresar por la calle Patricio Boyle .

Continuar hasta Vuelta de Obligado .

Retomar la circulación habitual una vez pasado el sector en obra.

Se trata de un desvío corto, pensado para absorber el tránsito que normalmente pasa por el cruce de rutas mientras se montan los trabajos de la rotonda.

Por qué es una obra clave para la región

La Ruta Nacional 8 es uno de los corredores más importantes del centro del país: une a la provincia de Buenos Aires con Santa Fe, Córdoba y La Pampa, y atraviesa Venado Tuerto en uno de sus tramos de mayor circulación diaria.

En ese punto, además, cruza con la Ruta Provincial 4-S, lo que históricamente generó demoras y maniobras riesgosas para quienes ingresan o salen de la ciudad. La construcción de una rotonda busca resolver ese cuello de botella.

Este tipo de intersecciones suele concentrar buena parte de los siniestros viales en accesos urbanos, porque combina tránsito pesado, vehículos particulares y giros en ambos sentidos sobre una ruta nacional.

Convertir el cruce en una rotonda de circunvalación permite ordenar los flujos sin necesidad de semáforos y reduce la velocidad de circulación en el punto de mayor conflicto.

Por el momento no se informó una fecha estimada de finalización de la obra, aunque se espera que en las próximas semanas se conozcan más precisiones sobre las etapas de trabajo.

Se recomienda a quienes circulan habitualmente por la zona prestar atención a la señalización transitoria y prever minutos adicionales de viaje mientras dure el corte.