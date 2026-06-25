En esta noticia Saldos a favor de Ingresos Brutos

La provincia de Misiones reglamentó la suspensión provisoria del régimen de pago a cuenta del impuesto a los Ingresos Brutos en los puestos de control fiscal, señalados por el sector privado como una suerte de “aduana interna”.

La medida disminuye la carga financiera para una gran cantidad de empresas y responde, al menos parcialmente, a un reclamo histórico del sector: la incidencia anticipada de Ingresos Brutos sobre mercaderías, operaciones de compraventa, entregas en depósito y servicios de transporte de cargas con origen en Misiones, entre otras actividades.

A través de la Resolución General 09/2026, la Agencia Tributaria de Misiones (ATM) oficializó la entrada en vigencia de la medida, dispuesta por el gobernador Hugo Passalacqua, a partir del próximo 1° de julio.

La suspensión será provisoria: regirá por 12 meses, hasta el 30 de junio de 2027. Según lo anunciado, la ATM clasificará mensualmente a los contribuyentes en tres categorías: incluidos, excluidos y nuevos contribuyentes. Esa situación será comunicada a través del Domicilio Fiscal Electrónico (DFE).

En el caso de los “nuevos contribuyentes, el fisco local detalló que se considerará como tales a quienes, al momento de solicitar su inscripción (ante la Dirección General de Rentas), acrediten una antigüedad inmediata y previa de tres meses de inscripción activa ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

“Es una medida discrecional y a cuentagotas. No hay tal suspensión: el esquema de controles formales (de documentación) sigue vigente , igual que el sistema sancionatorio. Y es discresional porque el contribuyente no sabe si tiene o no una exclusión, hasta tanto se la notifiquen vía DFE”, explicó Daniel Ricardo García, especialista en derecho tributario y socio de LexTax Advisory.

García, quien vive en Misiones y conoce de cerca el funcionamiento del sistema tributario provincial , agregó que los contribuyentes excluidos, en principio, “no deberán realizar pagos anticipados, mientras que los incluidos continuarán alcanzados por el régimen”.

El pago anticipado de Ingresos Brutos es uno de los principales puntos de conflicto para quienes ingresan mercadería a la provincia

Según estimó el gobierno local, el cambio alcanzará aproximadamente a 17.300 contribuyentes. De esa cifra, unos 16.500 pequeños y medianos quedarán excluidos de oficio y solo 800 grandes empresas pagando a cuenta del impuesto.

El problema es que la norma no establece un procedimiento específico para diferenciar a los contribuyentes que pueden acceder a este beneficio ni criterios completamente objetivos para su asignación.

El sistema de control fiscal en ruta seguirá vigente, ahora sustentado en padrones y categorizaciones que, para García, fueron “definidas discrecionalmente por la propia administración tributaria”.

Saldos a favor de Ingresos Brutos

Misiones es conocida como la provincia con mayor concentración de saldos a favor de Ingresos Brutos en el sector industrial . Así lo expuso la Unión Industrial Argentina (UIA) en un informe que publicó en noviembre de 2025.

En ese documento, la UIA señaló que nueve jurisdicciones concentraban, al 31 de marzo de ese año, el 87% de los saldos a favor en concepto de Ingresos Brutos, con Misiones como la jurisdicción más destacada.

“Los saldos a favor representan un problema para las empresas, dado que se trata de capital de trabajo inmovilizado que no pueden disponer libremente para el pago de otros impuestos o para otros fines. Es decir, el sector público se financia a costa de la capacidad operativa de la empresa”, remarcaron.

Además, según una encuesta publicada por KPMG en marzo de este año, Misiones figura como una de las dos provincias más votadas —junto a Tucumán— entre las que, por su accionar fiscal, terminan incidiendo en una oferta más restringida de bienes y servicios a las que acceden sus residentes.

En cuanto a la presión impositiva, Misiones aparece —detrás de la provincia de Buenos Aires— como la segunda jurisdicción más gravosa, según la opinión de más de 80 CEOs y especialistas impositivos de empresas medianas y grandes de distintos sectores productivos y de servicios del país.