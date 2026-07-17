Se aproxima un diluvio histórico: pronostican 48 horas de tormentas, fuertes lluvias y ráfagas de viento de hasta 40 km/h.

El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó tormentas intensas para las próximas 48 horas en gran parte del centro y litoral del país.

Según el informe oficial, la Provincia de Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y sectores de Santa Fe y Entre Ríos permanecen bajo alerta amarilla por tormentas , con probabilidad de lluvias intensas, ráfagas de viento y caída de granizo.

El fenómeno, vinculado al avance de un frente inestable sobre la región, mantiene en vilo a millones de habitantes que deberán extremar precauciones durante el fin de semana.

Cómo estará el clima en la Provincia de Buenos Aires, según el Servicio Meteorológico Nacional

De acuerdo con el organismo, el área afectada puede registrar tormentas fuertes con lluvias intensas, ráfagas de viento y caída de granizo.

El aviso del SMN se emitió a las 08.49 y advierte a las siguientes zonas:

Zonas:

Brandsen.

Castelli.

Chascomús.

Dolores.

Gral Belgrano.

Gral Guido.

Gral Paz.

La Plata.

Lezama.

Magdalena.

Pila.

Punta Indio.

El aviso del SMN dice que parte de la Provincia de Buenos Aires mantiene alertas por tormentas fuertes. Servicio Meteorológico Nacional.

Cómo estará el clima en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según el Servicio Meteorológico Nacional

En tanto, el clima en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires continuará de la siguiente manera con alerta amarillas por tormentas:

Mañana: tormentas fuertes .

Tarde: chaparrones.

Noche: mayormente nublado.

Recomendaciones del SMN ante la alerta amarilla por tormentas

Frente a este escenario, el Servicio Meteorológico Nacional recomienda:

Permanecer en lugares cerrados y alejarse de estructuras livianas o árboles.

Evitar el uso de artefactos eléctricos y teléfonos con cable durante la actividad eléctrica.

No circular por calles anegadas ni cruzar zonas inundadas, a pie o en vehículo.

Retirar objetos sueltos de balcones, terrazas y patios que puedan volar con las ráfagas.

Prestar atención a posibles cortes de luz y desconectar equipos sensibles.

Ante emergencias, comunicarse al 911 o al 103.

Qué significa la alerta amarilla del SMN

Según la escala oficial del Servicio Meteorológico Nacional, el nivel amarillo advierte sobre la posible ocurrencia de fenómenos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de las actividades cotidianas.

No implica peligro extremo, pero sí requiere que la población de la provincia y la región tome recaudos, ya que las condiciones pueden agravarse en cuestión de horas si el frente de tormentas gana intensidad.