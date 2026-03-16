Durante un discurso brindado este lunes en la Bolsa de Comercio de Córdoba, el presidente Javier Milei, sostuvo que el país cuenta con recursos estratégicos que podrían impulsar un fuerte ciclo de crecimiento en los próximos años si se consolidan las reformas económicas y se mantienen condiciones favorables para la inversión. El mandatario afirmó que la Argentina tiene condiciones para convertirse en una potencia económica si logra aprovechar algunos sectores clave de su economía, entre los que destacó especialmente al energético. En su exposición, Milei remarcó que la energía es uno de los motores que podrían posicionar a Argentina entre las principales economías del mundo. Según explicó, el país tiene potencial para transformarse en una potencia energética gracias a sus recursos naturales, especialmente en petróleo y gas. En ese marco, señaló que la disponibilidad de energía abundante y competitiva puede atraer inversiones de gran escala y desarrollar nuevas industrias. “Argentina está en condiciones de convertirse en una potencia energética”, sostuvo el Presidente al analizar las oportunidades económicas que se abren en el país. Además, planteó que este escenario podría impulsar proyectos vinculados con tecnología y centros de datos, que requieren grandes cantidades de energía y condiciones climáticas adecuadas, como las que ofrece el país. Durante su presentación, Milei también enumeró otros rubros que, a su juicio, pueden contribuir al crecimiento económico si se eliminan regulaciones y se amplían las inversiones. Entre ellos mencionó: Además, argumentó que estos sectores pueden generar nuevas oportunidades de negocio y aumentar el flujo de inversiones hacia el país. Milei explicó que su gobierno apuesta a tres pilares para impulsar el desarrollo económico: En ese contexto, aseguró que la combinación de reformas estructurales, recursos naturales y mayor inversión puede generar un ciclo de crecimiento sostenido. “Hay muchos sectores que van a generar muchísimo crecimiento y ya lo están generando”, afirmó el Presidente durante su exposición ante empresarios y dirigentes del sector productivo. Javier Milei también comparó el potencial minero de Argentina con el de Chile y sostuvo que el país podría desarrollar mucho más ese sector si se reducen restricciones regulatorias. El Presidente afirmó que ambos países comparten la misma cordillera, pero que Chile produce “mucho más” gracias a un marco de explotación más amplio. En ese contexto, cuestionó lo que definió como posiciones “ambientalistas extremas”, al considerar que pueden frenar proyectos productivos y limitar el desarrollo económico. Según planteó, si se aprovechan los recursos naturales y se consolidan las reformas económicas, Argentina podría acelerar su crecimiento y transformarse en una potencia en sectores estratégicos como la energía y la minería.