La Autopista Nacional 19 se transformará en una de las obras de infraestructura vial más estratégicas de Argentina. Este proyecto busca mejorar la conectividad regional y actuar como un eslabón fundamental del Corredor Bioceánico que busca unir el Atlántico con el Pacífico a través de distintas provincias. Esta nueva construcción implicará una inversión de casi 70 mil millones de pesos y buscará potenciar la economía de la región. Por otro lado, también se apunta a mejorar la seguridad de todos los conductores. El proyecto de la nueva Autopista Nacional 19 consiste en la transformación de la actual ruta en una autovía con estándares internacionales que busca diferenciarse de las cruzas actuales. Los avances son los siguientes: Esta obra es fundamental para el Corredor Bioceánico y para Argentina, ya que conectará a Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos. La autopista unirá as siguientes localidades y puntos clave: Pese a que se trata de una obra que abarca distintas provincias, el Gobierno de Córdoba asumió la ejecución de los tramos pendientes dentro de su territorio. Se espera que la autopista completa esté finalizada para febrero de 2027, aunque se irá habilitando la circulación por tramos a medida que se completen las etapas de obra. Cuando se finalice la obra, reducirá la siniestralidad, ya que la Ruta 19 es históricamente conocida por su alta tasa de accidentes debido al intenso tráfico mixto (camiones y autos particulares). También facilitará el movimiento de personas entre los grandes centros urbanos de Córdoba, Santo Tomé, Santa Fe y Paraná (vía el Túnel Subfluvial). La Ruta 19 aportará desarrollo a la zona, a causa de que por ahí sale la producción de los centros agrícolas e industrial del país hacia los puertos. Por último, la obra generará empleo, con más de 500 puestos de trabajo directos.