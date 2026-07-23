En esta noticia Reforma europea favorecería a Cemex

Cemex considera que el Plan México ayudará a sostener la demanda de cemento durante la segunda mitad del año y en 2027. Lo anterior debido a que considera que el Gobierno de Claudia Sheinbaum utilizará la inversión en infraestructura, energía y vivienda social como un elemento para impulsar la economía.

“El Plan México utiliza la construcción como palanca para impulsar el crecimiento en México en los ámbitos de la energía y las infraestructuras y también de la vivienda social”, dijo el director general de Cemex, Jaime Muguiro, durante la conferencia con analistas.

El directivo destacó que se observan mejoras en la cartera de pedidos de concreto, un indicador adelantado utilizado dentro de la actividad constructora, por lo que espera que las obras empiecen a acelerarse hacia finales de 2026.

Dentro del Plan México, se encuentra el Programa de Vivienda para el Bienestar, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum donde contempla la construcción de 1.8 millones de viviendas nuevas.

Este elemento fue destacado por Munguiro quien expuso que la demanda de vivienda social y que el segmento informal de la construcción continúa mostrando resiliencia, apoyado por el crecimiento de los salarios y un nivel aún elevado de remesas.

Cemex publicó su reporte financiero al cierre del segundo trimestre presentando resultados por arriba de los estimados por los analistas. Los ingresos de la cementera crecieron 12.2%; mientras que el EBITDA ascendió 18% y la utilidad neta hizo lo propio en 8.8%, de acuerdo con el documento.

Reforma europea favorecería a Cemex

Por otro lado, la administración destacó que la propuesta de reforma al Sistema de Comercio de Emisiones de la Unión Europea (EU ETS) fortalecería la posición competitiva de Cemex en Europa.

Muguiro dijo que los cambios planteados por la Comisión Europea, junto con la implementación gradual del Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM), favorecerán a los productores con menores emisiones de carbono al elevar el costo para competidores menos eficientes e importaciones sujetas al nuevo esquema.

“Estoy satisfecho con la propuesta de la Unión Europea. En general, favorece en gran medida la creación de valor en Europa” dijo.

En febrero, la Unión Europea anunció la posible postergación del retiro de permisos gratuitos de carbono. Esta medida es relevante para Cemex ya que ha sido una de las compañías mejor posicionadas en materia de descarbonización, lo que le ha permitido acceder a financiamiento verde y ventajas competitivas en la región.

Esto proviene de un acuerdo que firmó Cemex Ventures en 2020 con Carbon Clean para desarrollar una solución de captura de carbono para la industria cementera, con un costo estimado inferior a u$s30 por tonelada de CO2 capturada.

El director general de la empresa mencionó que, actualmente, Cemex es el productor con la menor intensidad de emisiones de CO2 por tonelada de cemento en Europa, una ventaja que, a su juicio, se ampliará conforme disminuyan los permisos gratuitos de emisión.

La empresa también espera que el nuevo marco regulatorio contribuya a sostener incrementos de precios de un dígito medio anual en Europa, ayudando a preservar los márgenes en la región.