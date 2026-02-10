Para saber qué series y películas convocan a los argentinos incluso antes de su estreno no hace falta recurrir a suposiciones. La respuesta está en una pregunta que miles de personas le hacen a su a Google cada día: “¿cuándo se estrena?”. Al analizar esta consulta específica a través de Google Trends, podemos observar qué títulos copan el interés de los internautas ya que exhibe la acción directa de buscar un dato específico en la plataforma más usada en Argentina. Un detalle que surge de los datos de los últimos 30 días es la presencia de Bridgerton en la cima. Pese a que ya fue estrenada la cuarta temporada, la serie domina el ranking debido al volumen masivo de búsquedas acumuladas. En el promedio del mes, el furor que generó la consulta sobre su fecha de estreno fue tan alto que sigue superando en cifras a otras producciones que todavía no vieron la luz. Si reducimos el margen de consultas a los últimos 7 días, el ranking de consultas relacionadas muestra un interés repartido entre el cine, el streaming y producciones nacionales con fechas de lanzamiento inminentes. Tras el éxito de su primera entrega, el spin-off de El Marginal es hoy uno de los términos con mayor crecimiento. En el puesto 3 y 4 de las búsquedas son dos las preguntas vinculadas a la serie de Netflix: cuando se estrena la segunda temporada de en el barro y cuando se estrena en el barro con un aumento en las búsquedas del 350% y el 150% respectivamente. La franquicia de terror registra un aumento marcado en las consultas. Los usuarios buscan confirmar su llegada a los cines de Argentina, prevista para el jueves 26 de febrero. Esta precuela de Game of Thrones mantiene un flujo constante de búsquedas debido a su esquema de estreno semanal. El próximo episodio (el quinto de la temporada) estará disponible el domingo 15 de febrero a las 23:00 h. La serie colombiana volvió a entrar en las tendencias tras la incorporación de nuevos capítulos al catálogo de Netflix el pasado 9 de febrero. Ambas producciones registran picos de búsqueda que crecieron más de un 5000% en comparación con el período anterior, lo que en lenguaje de Google se llama aumento puntual. Como podemos inferir, el interés por estas películas se centra en confirmar las fechas oficiales de estreno en cines de nuevas entregas de las sagas. Google Trends nos muestra que la curiosidad de los usuarios se activa por impulsos. Los términos que encontramos en “Aumento puntual” suelen coincidir con la salida de un tráiler o un rumor viral, marcando el momento exacto en que una serie o película pasa de ser un proyecto a una búsqueda activa.