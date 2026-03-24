La conmemoración del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia registró un marcado interés en el buscador más utilizado del país. Según el análisis de las tendencias de Google, las consultas se dividieron entre la búsqueda de material audiovisual reciente del Gobierno y la necesidad de información clara sobre los sucesos de 1976. Según los datos de Google Trends, la búsqueda por el “video del gobierno sobre el 24 de marzo” se posicionó como la consulta con mayor crecimiento de la jornada y alcanzó el estado de Breakout. En la jerga de la Google, el término “Breakout” (aumento puntual) se utiliza para aquellas búsquedas que tuvieron un crecimiento exponencial en un período corto (superior al 5.000%). Durante las primeras horas de este 24 de marzo, tres consultas lideraron esta categoría. El interés por el mensaje oficial dominó la agenda digital, posicionándose como el contenido más buscado por los usuarios que intentaron acceder a la postura del Gobierno en este aniversario. La búsqueda de imágenes sobre el Golpe de Estado así como la iconografía vinculada a la frase emblemática del informe de la CONADEP (“Nunca Más”) también alcanzó niveles máximos de crecimiento. La consulta “qué pasó el 24 de marzo de 1976 explicación” registró un salto del 2.850% en las últimas 24 horas, lo que denota la intención de encontrar información clara sobre el proceso histórico que atravesó el país hace cinco décadas y que hasta el presente sigue siendo un punto de debate político y académico. Por su parte, la curiosidad por servicios en un día no laborable también estuvo presente: la pregunta sobre si “hay quiniela hoy” subió un 1.300%. Tras una madrugada con actividad mínima, el interés disparó su volumen a partir de las 6:12 AM. El pico máximo de búsquedas se alcanzó cerca del mediodía, en coincidencia con el inicio de las movilizaciones y actos centrales en todo el país. Consultas asociadas como “ni olvido ni perdon nunca mas” también entraron en categoría Breakout, reflejando cómo la sociedad utilizó el buscador para conectar con la simbología de la fecha. A diferencia de una encuesta tradicional, Google Trends no pregunta a las personas qué piensan, sino que muestra qué están buscando de forma espontánea. Lo que muestra la plataforma es un índice de interés relativo: no revela la cantidad exacta de búsquedas, sino que ubica los datos en una escala de 0 a 100, siendo 100 el momento o el lugar con la mayor popularidad de un término en un periodo de tiempo específico. Por su parte, Breakout o bien Aumento puntual refiere a un término que tuvo un crecimiento de interés superior al 5.000%.