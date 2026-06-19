La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el calendario de pagos para la última semana de junio y jubilados y pensionados que reúnan los requisitos recibirán el depósito más esperado: el aguinaldo.

A partir del 22 de junio, se espera que los beneficiarios de ANSES que aún no hayan cobrado el Sueldo Anual Complementario (SAC) correspondiente a la primera mitad del año, lo hagan siguiendo el esquema de dispersión de recursos según la terminación del DNI.

¿Quiénes cobran el aguinaldo a partir del lunes 22 de junio?

Con la gran mayoría de los pagos realizados, la ANSES continuará con los depósitos del haber mensual y el aguinaldo para un grupo específico de la población.

Quiénes verán acreditada esta prestación a partir del lunes 22 de junio, serán tanto los jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo como también aquellos que sí.

Jubilados y pensionados que cobren el haber mínimo y su DNI termine en 9, cobrarán el aguinaldo el lunes 22 de junio. (Fuente: Shutterstock)

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

DNI terminados en 9: 22 de junio.

Jubilaciones y pensiones que superan un haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: 23 de junio.

DNI terminados en 2 y 3: 24 de junio.

DNI terminados en 4 y 5: 25 de junio.

DNI terminados en 6 y 7: 26 de junio.

DNI terminados en 8 y 9: 29 de junio.

Cuánto cobran los jubilados con aguinaldo, bono y aumento de ANSES en junio

Durante junio, la jubilación mínima quedó establecida en $403.317,99 tras la aplicación del aumento del 2,58% por movilidad.

A ese monto se suma el bono extraordinario de $70.000 dispuesto para los sectores de menores ingresos que integran el sistema previsional.

Además, los beneficiarios perciben la primera cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC). En el caso de quienes cobran la mínima, el aguinaldo alcanza los $201.659.

De esta manera, el ingreso bruto total para los jubilados que perciben el haber mínimo llega a $674.976,99 durante junio.

El ingreso bruto total para los jubilados que perciben el haber mínimo llega a $674.976,99 durante junio (Foto: archivo).

Los montos que recibirán pensionados y beneficiarios de PUAM con el aguinaldo

ANSES también informó los importes que recibirán otros grupos alcanzados por el esquema previsional durante este mes.

Los titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) cobrarán un total de $553.981,59, considerando tanto el aguinaldo como el bono extraordinario.

En tanto, quienes perciben Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez y vejez alcanzarán ingresos de $493.483,89 con los adicionales correspondientes.

Para los jubilados que perciben haberes superiores a la mínima, el aguinaldo también será más elevado. La jubilación máxima quedó fijada en $2.713.948,17, por lo que el medio aguinaldo asciende a $1.356.974, generando acreditaciones considerablemente más altas durante junio.