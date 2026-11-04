El SMN emitió una alerta amarilla para el miércoles 4 de noviembre que afectará Formosa, Corrientes, Chaco y Misiones.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla para el miércoles 4 de noviembre debido a la llegada de un frente de inestabilidad que afectará Formosa, Corrientes, Chaco y Misiones .

El organismo prevé el desarrollo de lluvias persistentes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento de variada intensidad , por lo que se recomienda tomar precauciones en la circulación y el resguardo de objetos en la vía pública.

Cómo estará el clima el miércoles durante la alerta por tormentas

El paso del sistema frontal generará precipitaciones intensas y actividad eléctrica a lo largo de todo el miércoles en el área bajo alerta. Las condiciones meteorológicas detalladas por provincia son las siguientes:

Formosa

Presentará un ambiente caluroso e inestable durante todo el día, con marcas térmicas que irán desde los 22° de mínima hasta los 31° de máxima. Se registrarán tormentas eléctricas a lo largo de la mañana (40-70% de probabilidad), seguidas de lluvias aisladas hacia la tarde y la noche, acompañadas por vientos del sector noreste.

Corrientes

Se esperan tormentas eléctricas continuas durante la madrugada, la mañana y la tarde del miércoles, con probabilidades de lluvia de entre el 40% y el 70%. La temperatura mínima se ubicará en 21° y la máxima alcanzará los 28°, registrándose vientos del norte con ráfagas de 23 a 31 km/h por la tarde.

El paso del sistema frontal generará precipitaciones intensas y actividad eléctrica a lo largo de todo el miércoles en el área bajo alerta. SMN

Chaco

En Resistencia y áreas de influencia, la jornada estará marcada por lluvias intensas y tormentas eléctricas desde las primeras horas hasta la tarde (40-70% de probabilidad). Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 21° y una máxima de 28°, mientras que los vientos del norte alcanzarán ráfagas de entre 23 y 31 km/h.

Misiones

La inestabilidad se extenderá en la región misionera con tormentas de variada intensidad y lluvias dispersas durante la mañana y la tarde. Las marcas térmicas acompañarán el ambiente húmedo con temperaturas mínimas cercanas a los 20° y máximas que rondarán los 27°.

Qué pasará con el clima el jueves tras el paso del frente inestable

A partir del jueves 5 de noviembre , las condiciones meteorológicas mejorarán rápidamente en toda la franja norte a medida que el sistema de tormentas se desplace. La probabilidad de precipitaciones caerá al 0% en la mayor parte de las provincias afectadas, dando paso a cielos parcialmente nublados y a una disminución en las temperaturas mínimas.

En Corrientes y Chaco , la mínima descenderá a los 16°, mientras que las máximas se mantendrán elevadas entre los 28° y 29° con vientos moderados. Por su parte, Formosa registrará una mínima de 17° y una máxima de 30° con cielo nublado por la mañana y soleado hacia la tarde.

Cómo estará el clima en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), el miércoles 4 transcurrirá sin alertas meteorológicas. Durante la madrugada se esperan lluvias aisladas con probabilidades de entre el 10% y el 40% , pero el tiempo mejorará rápidamente desde la mañana con cielo parcialmente nublado (0-10% de probabilidad de agua). Las marcas térmicas irán desde los 16° de mínima hasta los 25° de máxima.