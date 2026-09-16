La Provincia de Buenos Aires extendió una medida educativa destinada a acompañar a estudiantes que comenzaron el primer año de la escuela secundaria y presentan dificultades en lectura y escritura.

La decisión fue oficializada por la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE) y contempla la continuidad del programa hasta el 31 de octubre de 2026.

La prórroga también alcanza a los docentes que participan de la iniciativa y a los módulos adicionales destinados a reforzar las trayectorias educativas de los alumnos durante el ingreso al nivel secundario.

¿Qué medida extendió la Provincia de Buenos Aires para los alumnos?

Se trata del Programa de Fortalecimiento del Tramo de Inicio Acompañado (FoTIA), implementado durante este año para acompañar a estudiantes de primer año de escuelas secundarias que necesitan un refuerzo específico en las prácticas de lectura y escritura.

La iniciativa surgió a partir de evaluaciones realizadas al comienzo del ciclo lectivo, que permitieron identificar dificultades en algunos alumnos durante la transición entre la escuela primaria y la secundaria.

El programa alcanza a establecimientos de gestión estatal y privada, incluidas las escuelas técnicas y las instituciones de modalidad artística.

¿Hasta cuándo se extenderá el programa FoTIA?

La DGCyE resolvió extender el programa hasta el 31 de octubre de 2026. La medida fue establecida mediante la Resolución N.º 4586-DGCYE-2026, publicada en el Boletín Oficial bonaerense.

La extensión permite que los docentes que ya se encuentran afectados a las actividades continúen con sus funciones durante este período. Además, podrán realizarse nuevas designaciones cuando existan módulos disponibles.

La Provincia de Buenos Aires extendió el programa FoTIA para acompañar a estudiantes de primer año con dificultades en lectura y escritura. Shutterstock

¿Qué cambia para los alumnos de secundaria?

Con la prórroga, los estudiantes que forman parte del programa continuarán accediendo a propuestas pedagógicas destinadas a fortalecer especialmente la lectura y la escritura, dos áreas consideradas centrales durante el comienzo de la secundaria.

Para sostener estas actividades, la Provincia mantiene los Módulos Presenciales de Fortalecimiento de las Trayectorias Educativas (FORTE), con una asignación adicional de hasta 6.500 módulos.