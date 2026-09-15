El sistema educativo podría sumar una nueva materia obligatoria si avanza un proyecto presentado en la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires. La iniciativa busca incorporar la educación y seguridad vial como parte de la formación de los estudiantes en todos los niveles de enseñanza.

La propuesta fue presentada por la senadora Mónica Macha y plantea que los contenidos vinculados con la prevención de siniestros viales, las normas de tránsito y la convivencia segura en la vía pública formen parte de la educación de los alumnos desde los primeros años.

La nueva materia que buscan incorporar en las escuelas bonaerenses

El proyecto propone establecer la educación vial como contenido obligatorio en todos los niveles educativos de la Provincia de Buenos Aires. La intención es que los estudiantes incorporen conocimientos relacionados con la seguridad y la prevención desde una edad temprana.

Entre los principales objetivos se encuentra enseñar las normas básicas de circulación, promover conductas responsables en la vía pública y generar conciencia sobre los riesgos que enfrentan peatones, ciclistas, motociclistas y conductores.

La iniciativa parte de la idea de que la formación vial no debería comenzar recién cuando una persona está por obtener su licencia de conducir, sino mucho antes, durante la etapa escolar.

Educación vial en las escuelas bonaerenses: el proyecto propone incorporar contenidos obligatorios sobre normas de tránsito, prevención y seguridad en la vía pública. Shutterstock

Qué aprenderían los alumnos con la propuesta

La formación buscaría abordar distintos aspectos relacionados con la seguridad vial y la convivencia en el espacio público . Los contenidos podrían adaptarse según la edad de los estudiantes y el nivel educativo correspondiente.

El objetivo sería que los alumnos comprendan, entre otros aspectos, la importancia de respetar las señales y normas de tránsito, adoptar conductas preventivas y reconocer situaciones que pueden generar riesgos.

De esta manera, la educación vial tendría un enfoque que iría más allá de enseñar reglas: apuntaría a formar hábitos y comportamientos responsables que puedan aplicarse tanto al caminar por la calle como al utilizar bicicletas, motos, autos o transporte público.

El proyecto también alcanza a la capacitación docente

La propuesta no se limita a incorporar contenidos para los estudiantes. Uno de sus puntos centrales es que la educación vial también forme parte de la capacitación de los docentes bonaerenses.

La idea es que los educadores cuenten con herramientas para transmitir estos conocimientos de acuerdo con las distintas edades y necesidades de los alumnos.

Por ahora, se trata de un proyecto presentado en la Legislatura bonaerense, por lo que todavía no significa que la nueva materia ya sea obligatoria en las escuelas. Para que la iniciativa entre en vigencia, deberá avanzar por el proceso legislativo correspondiente y ser aprobada.