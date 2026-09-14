Oficial y confirmado | No hay clases el martes 15 de septiembre: el Gobierno decreta feriado y cierran todas las escuelas. (Fuente: Freepik).

El mes de septiembre de 2026 contempla un nuevo día festivo para este martes 15 de septiembre. Sin embargo, la jornada no será no laborable en toda España, sino que afectará únicamente a determinados territorios que cuentan con esta fecha dentro de su calendario oficial.

Por este motivo, las escuelas también podrán permanecer cerradas durante la jornada en las zonas alcanzadas por el festivo. La fecha está vinculada a distintas celebraciones religiosas y permitirá a miles de trabajadores disfrutar de un día de descanso.

¿Dónde es festivo el 15 de septiembre y no habrá clases?

El festivo del martes 15 de septiembre no tiene carácter nacional. La jornada será no laborable en Cantabria, Lanzarote y La Graciosa, por lo que los trabajadores de estos territorios podrán disfrutar del día de descanso.

En consecuencia, los centros educativos situados en las zonas donde el 15 de septiembre figure como día no lectivo permanecerán cerrados durante la jornada. En el resto de España, las clases y la actividad laboral continuarán con normalidad.

Oficial y confirmado | No hay clases el martes 15 de septiembre: el Gobierno decreta feriado y cierran todas las escuelas. Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Qué se celebra este martes 15 de septiembre?

El 15 de septiembre se conmemoran distintas festividades religiosas. Entre ellas se encuentra el Día de la Bien Aparecida, celebración vinculada a la patrona de Cantabria, cuya imagen habría aparecido en 1605 en una ermita ubicada en Marrón, en el municipio de Ampuero.

La figura, de 21,6 centímetros, fue descubierta por unos niños pastores y recibió el nombre de la “bien aparecida”. En 1905, Cantabria declaró a esta virgen como su patrona y, décadas después, fue coronada canónicamente.

Virgen de la Bien Aparecida. (foto: Wikipedia).

El motivo por el que también es festivo en Canarias

La jornada también coincide con la Festividad de los Dolores, dedicada a la Virgen de los Dolores, conocida en algunos lugares como Nuestra Señora de los Volcanes. Esta celebración está especialmente vinculada con la isla de Lanzarote.

A esta advocación se le atribuyen acontecimientos considerados milagrosos durante las erupciones volcánicas registradas en las Islas Canarias en 1736, que provocaron importantes destrozos en distintas zonas.