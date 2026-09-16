Los trabajadores de ocho localidades de la provincia de Buenos Aires tendrán un feriado durante septiembre.

De acuerdo con el calendario oficial Banco Provincia, el 24 de septiembre será feriado local por fiestas patronales.

Feriado local: estas son las ocho localidades bonaerenses que celebrarán sus fiestas patronales el 24 de septiembre. ChatGPT

Las 8 localidades bonaerenses que tendrán feriado el 24 de septiembre

De acuerdo con el calendario de festividades patronales y aniversarios locales de 2025, estas son las localidades que tendrán día no laborable durante 24 septiembre:

Localidad Motivo Tres de Febrero Patronal General Guido Patronal General Lavalle Patronal Mercedes Patronal Colón Patronal Ensenada Patronal Chascomús Patronal Bahía Blanca Patronal

¿Qué se celebra el 24 de septiembre en estas 8 localidades?

El 24 de septiembre se celebra el Día de Nuestra Señora de la Merced, una advocación mariana que es patrona de distintas localidades bonaerenses.

¿Alcanzará a todos los trabajadores?

En 2026, la normativa bonaerense estableció el 24 de septiembre como día no laborable para la Administración Pública y el Banco de la Provincia de Buenos Aires mientras que, para la industria, el comercio y las restantes actividades se trata de un feriado optativo.