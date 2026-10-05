El cierre de bancos que mantiene programado el Banco Provincia para el próximo miércoles 7 de octubre contempla la suspensión de ciertas gestiones. (Foto: Banco Provincia)

Banco Provincia publicó el calendario de feriados locales que regirá para el corriente mes y confirmó un cierre de sucursales programado para el próximo 7 de octubre en algunas localidades bonaerenses.

La medida impactará por 24 horas en las entidades de 4 municipios que celebrarán sus respectivas fiestas patronales el próximo miércoles.

Ante el cierre programado, algunos trámites quedarán interrumpidos, por lo que aquellos clientes que busquen acercarse a las sucursales en cuestión durante esa fecha para recibir atención presencial deberán reprogramar su turno.

Cierra el Banco Provincia por 24 horas en estas 4 localidades

En función del calendario de feriados locales correspondiente a octubre que difundió el Banco Provincia a través de su sitio web oficial, algunas sucursales permanecerán cerradas por 24 horas el próximo miércoles 7 de octubre.

Algunas sucursales permanecerán cerradas por 24 horas el próximo miércoles 7 de octubre. Fuente: Banco Provincia

Se trata de aquellas ubicadas en las localidades bonaerenses de:

Moreno

Arrecifes

Maipú

25 de Mayo

Estos distritos conmemoran durante todo el día sus respectivas fiestas patronales, por lo que algunas actividades y servicios, entre ellos el bancario, se verán afectados.

¿Qué trámites quedan suspendidos por 24 horas el próximo miércoles 7 de octubre?

El cierre de bancos que mantiene programado el Banco Provincia para el próximo miércoles 7 de octubre contempla la suspensión de ciertas gestiones.

Se trata de todos aquellos trámites que requieren de atención presencial o por ventanilla, como pagos en efectivo o con cheque que no estén habilitados mediante terminales de autoservicio o canales electrónicos, compra y venta de moneda extranjera a través de las cajas, apertura de cuentas bancarias (cuando no se realice mediante canales digitales), entre otros.

En lo que concierne a los canales digitales y cajeros automáticos, continuarán disponibles para las operaciones que puedan realizarse por esas vías.

Cierra el Banco Provincia por 24 horas: ¿qué recomendaciones seguir antes de acercarse a una sucursal?

Aquellas personas que tengan previsto concurrir al banco durante el cierre programado para el miércoles 7 de octubre en las localidades en cuestión deberán tener en cuenta que no podrán llevar a cabo ciertas gestiones.

Por esta razón, antes de trasladarse a las sucursales durante esta fecha, se aconseja: