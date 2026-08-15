Luego de un fin de semana marcado por bajas temperaturas y cielo mayormente nublado, el tiempo dará un giro importante en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para dar paso a nuevas tormentas.

De acuerdo con el pronóstico actualizado del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la próxima semana estará atravesada por dos jornadas consecutivas de lluvias y tormentas que podrían afectar a gran parte del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Las previsiones vigentes para este sábado 15 de agosto muestran que las condiciones comenzarán a desmejorar entre la noche del lunes y las primeras horas del martes, dando paso a un nuevo período de inestabilidad que se extendería durante cerca de 48 horas.

Cuándo llegarán las lluvias más fuertes a la Ciudad de Buenos Aires

Según el SMN, el martes 18 de agosto se perfila como una de las jornadas más inestables de la semana. Durante gran parte del día se prevén lluvias y tormentas, con probabilidades de precipitación que podrían alcanzar valores elevados tanto durante la mañana como por la tarde y la noche.

Las lluvias serán en el AMBA. Archivo.

Las temperaturas oscilarán entre los 9°C y los 12°C, en un contexto de cielo cubierto, alta humedad y condiciones propicias para el desarrollo de precipitaciones de variada intensidad.

El mal tiempo continuará durante el miércoles

Las tormentas no terminarían el martes. El pronóstico extendido indica que el miércoles 19 de agosto persistirán las condiciones inestables sobre la Ciudad de Buenos Aires, con nuevas lluvias y tormentas a lo largo de la jornada.

De esta manera, la región podría atravesar casi dos días completos bajo condiciones meteorológicas adversas .

Ráfagas de viento, granizo y tormentas: qué prevé el SMN

Además de las lluvias, el escenario pronosticado para el martes y miércoles podría estar acompañado por tormentas eléctricas, ráfagas de viento y caída ocasional de granizo en distintos sectores del AMBA.

La persistencia de las precipitaciones durante ambas jornadas también podría tener un acumulado significativo de agua, especialmente durante los períodos donde las tormentas alcancen mayor intensidad.

Pronóstico extendido para Buenos Aires

De acuerdo con la última actualización del Servicio Meteorológico Nacional, así se presentará el tiempo en la Ciudad de Buenos Aires: