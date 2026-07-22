Viajar al exterior sin revisar la documentación puede convertirse en un problema de último momento. Las autoridades migratorias de distintos países mantienen controles estrictos en aeropuertos y pasos fronterizos, por lo que no cumplir con los requisitos puede derivar en el rechazo del ingreso o incluso impedir el embarque.

En el caso de Brasil, Chile y Uruguay, contar con el pasaporte vigente y actualizado sigue siendo uno de los requisitos fundamentales para la mayoría de los viajeros internacionales.

Sin embargo, los ciudadanos de los países del Mercosur cuentan con una excepción que les permite ingresar únicamente con su documento nacional de identidad o cédula vigente .

Brasil: cuándo alcanza con el DNI y cuándo el pasaporte es obligatorio

Brasil exige que los viajeros presenten documentación válida para ingresar al país. En el caso de los ciudadanos de los países miembros y asociados del Mercosur, entre ellos Argentina, es posible ingresar con el Documento Nacional de Identidad (DNI) o la cédula de identidad vigente, además del pasaporte.

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En cambio, quienes viajan desde países que no integran este acuerdo deberán ingresar con un pasaporte válido y vigente. Además, algunas nacionalidades también necesitan tramitar una visa de turismo antes de viajar, como ocurre actualmente con ciudadanos de Estados Unidos , Canadá y Australia .

Chile: el pasaporte sigue siendo obligatorio salvo para los países del Mercosur

Las autoridades chilenas establecen que el ingreso al país requiere un pasaporte vigente, aunque existe una excepción para los ciudadanos de los países del Mercosur y algunos Estados asociados.

Los argentinos, junto con viajeros provenientes de Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay, pueden ingresar como turistas presentando únicamente su documento de identidad, siempre que tenga una vigencia mínima de seis meses al momento del viaje.

El pasaporte es obligatorio para ingresar en muchos países.

Uruguay también aplica una excepción para los ciudadanos del Mercosur

En Uruguay, la normativa migratoria también contempla que los viajeros internacionales ingresen con pasaporte vigente cuando corresponda.

Sin embargo, los ciudadanos de los países del Mercosur pueden cruzar la frontera utilizando el Documento Nacional de Identidad o la cédula de identidad vigente, sin necesidad de presentar pasaporte para viajes turísticos.

Otros requisitos migratorios

Más allá de estas excepciones regionales, las autoridades recomiendan verificar siempre la vigencia de toda la documentación antes de viajar, ya sea desde pasajes, hospedajes u otro tipo de papeles.

Un pasaporte vencido o un documento que no cumpla con los requisitos establecidos puede impedir el ingreso o la salida del país, además de generar inconvenientes durante el embarque en aeropuertos internacionales.