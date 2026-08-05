El Servicio Militar Nacional volverá a ser protagonista durante agosto con el inicio de un proceso obligatorio que alcanzará a miles de jóvenes.

La convocatoria incluye a personas de entre 18 y 39 años, aunque la incorporación al Ejército no será automática.

¿Quiénes deberán integrar del Servicio Militar Nacional?

El proceso convocado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) alcanza a:

Jóvenes de 18 años .

Personas de hasta 39 años que aún no hayan liberado su cartilla militar.

No todos deberán prestar servicio de forma activa. Primero deberán participar del sorteo oficial, mecanismo que determina quiénes serán convocados para cumplir con las actividades militares.

¿Cómo funciona el sorteo del Servicio Militar Nacional?

Cada año, las juntas municipales y oficinas de reclutamiento organizan un sorteo público para asignar la modalidad del servicio.

Dependiendo del resultado obtenido, los participantes podrán:

Ser convocados para realizar el servicio militar.

Quedar en disponibilidad, según las reglas establecidas por las autoridades militares.

El objetivo del procedimiento es organizar la incorporación de los ciudadanos conforme a los cupos definidos por la Sedena.

¿Qué documentos deben presentar los interesados?

Para registrarse normalmente se solicita:

Acta de nacimiento.

Identificación oficial.

CURP.

Comprobante de domicilio.

Fotografías con las características establecidas por la autoridad militar.

Los requisitos pueden variar ligeramente según el municipio donde se realice el trámite.

¿Qué ocurre si una persona resulta sorteada?

Quienes sean seleccionados deberán cumplir con las actividades previstas por el Servicio Militar Nacional, que incluyen jornadas de instrucción y formación cívico-militar durante el período establecido por las Fuerzas Armadas.

Al finalizar el proceso, los participantes reciben la cartilla militar liberada, documento que continúa siendo requerido para diversos trámites oficiales en México.

¿Por qué es importante completar este trámite?

Las autoridades recuerdan que la cartilla del Servicio Militar Nacional sigue siendo un documento de utilidad para determinados procedimientos administrativos y laborales dentro del país.

Por ese motivo, recomiendan realizar el registro dentro de los plazos establecidos y participar del sorteo cuando corresponda, especialmente para quienes aún no hayan regularizado su situación militar.