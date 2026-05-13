El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires confirmó un nuevo operativo de atención médica gratuita que incluirá controles odontológicos y oftalmológicos sin costo para miles de vecinos. La iniciativa estará disponible únicamente durante una semana y buscará facilitar el acceso a consultas básicas, controles preventivos y atención primaria para personas que no cuentan con cobertura médica o necesitan realizarse chequeos rápidos. El operativo estará destinado a residentes de la Ciudad de Buenos Aires que se acerquen a los puntos habilitados durante las jornadas de atención. Según informó el Gobierno porteño, los servicios serán abiertos a la comunidad y se otorgarán por orden de llegada hasta completar los cupos diarios disponibles. El programa funcionará entre el 11 y el 16 de mayo en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires. Las autoridades remarcaron que se trata de una campaña temporal, por lo que los vecinos interesados deberán acercarse dentro de esas fechas para poder acceder a los servicios gratuitos. Las jornadas se desarrollarán mediante unidades móviles y espacios de atención itinerante distribuidos en distintos barrios porteños. Además de odontología y oftalmología, algunos puntos también contarán con controles de salud general y asesoramiento sanitario. El cronograma difundido incluye operativos en: Dentro de las prestaciones confirmadas por el Gobierno porteño se encuentran: Las autoridades explicaron que el objetivo principal es ampliar el acceso a controles básicos de salud y promover la detección temprana de enfermedades. Para acceder a los operativos gratuitos, recomiendan asistir con: La atención será gratuita y no requerirá pago ni cobertura médica privada.