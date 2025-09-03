Chau a los anteojos para siempre: ANMAT aprobó las primeras gotas para corregir la visión

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) aprobó en Argentina el primer tratamiento farmacológico para la presbicia.

Se trata de un colirio oftálmico de aplicación diaria que mejora la visión cercana durante varias horas sin necesidad de anteojos ni intervención quirúrgica.

El medicamento, desarrollado por Laboratorio Elea, contiene pilocarpina al 1,25% y se comercializa bajo el nombre Nearlea. Su uso está indicado para personas entre 40 y 55 años que comienzan a notar dificultades para leer de cerca o enfocar objetos pequeños.

El producto ya contaba con el aval de la FDA en Estados Unidos y ahora recibió la aprobación local tras superar los estudios clínicos exigidos por la ANMAT.

¿Cómo funciona el nuevo tratamiento para dejar de usar anteojos?

Las gotas se aplican una vez al día y comienzan a actuar a los 30 minutos. Su efecto dura entre 6 y 8 horas. El principio activo genera dos reacciones en el ojo:

Reduce el tamaño de la pupila, lo que mejora la profundidad de foco.

Estimula el músculo ciliar, lo que ayuda al cristalino a enfocar objetos cercanos.

Esta combinación permite recuperar la visión cercana sin afectar la visión de lejos. Además, la fórmula está diseñada para adaptarse rápidamente al pH del ojo, lo que mejora la tolerancia y reduce molestias como ardor o enrojecimiento.

¿Cuánto cuesta y cómo se consigue?

El colirio Nearlea tiene un precio de $ 29.000 y se vende en farmacias bajo receta médica. Según el laboratorio, la mayoría de las obras sociales y prepagas ofrecerán cobertura, lo que facilitará el acceso a quienes lo necesiten.

¿Quiénes pueden usarlo?

El tratamiento está pensado para adultos con presbicia leve o moderada, sin enfermedades oculares graves. No reemplaza por completo el uso de anteojos, pero permite reducir su dependencia en momentos clave del día, como leer, trabajar en pantalla o usar el celular.

Los estudios clínicos demostraron que más del 60% de los pacientes mejoraron su visión cercana con una sola aplicación diaria. También se observó eficacia en personas que se habían sometido a cirugías refractivas como LASIK o PRK.

Efectos secundarios

Los efectos adversos más comunes fueron leves y transitorios. Incluyen:

Dolor de cabeza

Enrojecimiento ocular

Visión borrosa

En todos los casos, se recomienda consultar con un oftalmólogo antes de iniciar el tratamiento. La presbicia no es una enfermedad, sino un proceso natural del envejecimiento ocular que afecta a casi toda la población a partir de los 40 años.

Un cambio de paradigma

Hasta ahora, la presbicia solo se trataba con anteojos o cirugía. La llegada de este colirio representa una alternativa práctica, reversible y no invasiva.

Según Matías Deprati, director médico de Elea, "muchos pacientes alternan entre lentes y gotas según el momento del día. Es una herramienta más para mejorar la calidad visual".

La aprobación de ANMAT marca un avance en la salud visual y abre la puerta a nuevos tratamientos personalizados. Nearlea ya está disponible en farmacias y promete mejorar la autonomía de millones de personas que buscan una solución cómoda para la vista cansada.