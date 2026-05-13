Caminar es el ejercicio más accesible que existe. No requiere equipamiento, no exige experiencia previa y se adapta prácticamente a cualquier nivel de condición física. Sin embargo, es también el ejercicio al que menos partido se le saca, en parte porque sus beneficios no son tan espectaculares ni inmediatos como los de una sesión de gimnasio. Lo que muchos no saben es que esos beneficios existen, son reales y empiezan mucho antes de lo que se imagina. El entrenador personal y director de RRSalud, Rubén Río, lo resume con claridad: “Si caminas 30 minutos al día, en pocas semanas empezarás a notar cambios en energía, sueño y composición corporal”. La pregunta es qué ocurre exactamente en el organismo para que eso sea posible. El primer cambio que registra el organismo cuando se empieza a caminar de forma regular no es físico, sino mental. “Lo primero que vas a notar cuando comienzas con el hábito de caminar es que tu humor mejorará porque te vas a encontrar con más energía”, explica Río. Esa mejora del ánimo tiene una explicación fisiológica concreta: caminar favorece la liberación de endorfinas, neurotransmisores directamente relacionados con la sensación de bienestar. Al mismo tiempo, reduce los niveles de cortisol, la hormona del estrés, lo que tiene un efecto en cadena: menos tensión acumulada, mejor calidad del sueño y menor sensación de fatiga durante el día. A nivel circulatorio, los efectos también son inmediatos. “Al caminar mejoramos nuestro flujo sanguíneo, favoreciendo una mejor oxigenación de los tejidos”, señala el experto. El cuerpo transporta con más eficiencia el oxígeno y los nutrientes a músculos, órganos y tejidos, sacándolo del modo sedentario en el que pasa demasiadas horas quien trabaja sentado. El calendario de resultados varía según el objetivo, pero hay una progresión reconocible. En los primeros días, la mejora del ánimo y la energía son las señales más claras. A partir de las primeras semanas, aparecen beneficios menos evidentes pero igual de relevantes: mayor capacidad pulmonar y un descanso nocturno más reparador. Los cambios en la composición corporal requieren algo más de paciencia. “Al mes empezarás a ir viendo cambios corporales, como pérdida de grasa, y mejoras en indicadores de salud como tensión arterial o glucosa”, detalla Río. El sistema cardiovascular es uno de los grandes beneficiados de este hábito. “Caminar podría considerarse una medicina natural para el sistema cardiovascular”, afirma Río. Los mecanismos son múltiples: mejora la presión arterial, reduce los niveles de colesterol LDL y fortalece el corazón, haciéndolo más eficiente en cada latido. Los estudios respaldan esa afirmación con datos concretos. Las caminatas diarias pueden reducir el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 en un 30%, mejorar la sensibilidad a la insulina en quienes ya la padecen y reducir el riesgo de mortalidad general en torno a un 32%, según diversas investigaciones sobre actividad física y longevidad. A esto se suma la protección ósea: caminar entre 30 y 60 minutos al día aumenta la densidad mineral de los huesos y reduce el riesgo de fracturas, algo especialmente relevante a partir de los 50 años. Uno de los errores más frecuentes es asumir que cualquier tipo de caminata tiene el mismo impacto fisiológico. Río lo deja claro: “No es lo mismo un paseo relajado que una caminata a paso ligero en la cual puedes hablar pero te falta un poco el aire”. Cuando el ritmo sube, aumenta la frecuencia cardíaca, se incrementa el gasto energético y mejora el trabajo aeróbico. La referencia práctica que propone el entrenador es que se debería poder mantener una conversación, pero no cantar con comodidad. Ese es el umbral en el que la caminata empieza a ser realmente efectiva desde el punto de vista cardiovascular y metabólico. Dos fallos muy habituales pueden neutralizar los beneficios del hábito. El primero es el calzado: “Ir a caminar sin un buen calzado es muy habitual. Se necesita un zapato cómodo y adaptado a la superficie”, advierte Río. El segundo es la postura: muchas personas caminan con los hombros adelantados y la espalda curvada, lo que genera tensión en la zona cervical y lumbar. Lo ideal, según el entrenador, es mantener el cuerpo erguido, moverse de forma fluida y acompañar el movimiento con un braceo natural que aporte impulso y equilibrio.