Tras años 4 años de vigencia, cambiará para siempre el sistema de scoring en la licencia de conducir: así se medirán las infracciones de tránsito.

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) acaba de oficializar uno de los cambios más importantes para los conductores argentinos en los últimos años. A través de la Disposición 167/2026, publicada en el Boletín Oficial, el organismo modificó el sistema de scoring de la Licencia Nacional de Conducir y redefinió cómo se registran y comunican las infracciones de tránsito en todo el país.

El cambio no crea nuevas multas ni modifica los montos vigentes. Sin embargo, transforma de raíz la forma en que el Estado gestiona los antecedentes de cada conductor.

Qué cambia en el sistema de infracciones

Hasta ahora, cada provincia podía usar denominaciones distintas para una misma infracción . Eso generaba inconsistencias: una falta cometida en Buenos Aires podía no quedar registrada correctamente en Córdoba o Santa Fe.

Con la nueva disposición, cada infracción tendrá un código único a nivel nacional. Todas las jurisdicciones deberán usarlo , lo que permitirá un seguimiento uniforme de los antecedentes de cualquier conductor, sin importar dónde cometió la falta.

El sistema entra en vigencia desde el día siguiente a la publicación en el Boletín Oficial, es decir, está vigente desde el viernes 19 de junio pasado. A partir de ese momento, provincias y municipios tuvieron que adaptar sus bases de datos al nuevo formato.

Entre las infracciones contempladas figuran:

Conducir con alcoholemia positiva o negarse al test.

Circular a contramano o participar en picadas ilegales.

Exceso de velocidad.

No usar cinturón de seguridad.

Usar el celular al volante.

Circular sin seguro o sin Revisión Técnica Obligatoria (RTO).

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Las multas se expresan en Unidades Fijas (UF), cuyo valor se calcula sobre el precio de un litro de nafta premium. Con el valor actual de $2.249 por UF, los montos son los siguientes:

No usar cinturón o circular sin RTO: entre $224.900 y $674.700.

Usar el celular al volante: entre $337.350 y $1.124.500.

Exceso de velocidad o alcoholemia positiva: entre $449.800 y $2.249.000.

Picadas ilegales o conducir inhabilitado: entre $674.700 y $2.249.000.

Las sanciones más severas aplican a quienes liberen vehículos sin condiciones de seguridad, alteren sistemas de control o circulen con exceso de carga sin autorización. En esos casos, las multas pueden llegar a $44.980.000.

El objetivo declarado de la ANSV es mejorar la transparencia del historial de cada conductor. Con el código único, las autoridades acceden a los antecedentes de forma inmediata, independientemente de la provincia donde ocurrió la infracción.

Esto evita que las sanciones queden sin efecto por falta de comunicación entre jurisdicciones.