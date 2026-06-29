El vinagre blanco es uno de esos productos que casi nunca falta en una casa. Aunque durante años fue utilizado principalmente para cocinar o limpiar superficies, hoy también se convirtió en uno de los remedios caseros más populares para proteger el ingreso de la vivienda de manera sencilla y económica.

De hecho, cada vez es más común la recomendación de rociar una mezcla de agua y vinagre sobre la puerta de entrada. El motivo es simple: su intenso aroma puede ayudar a evitar la presencia de insectos.

Para qué sirve rociar vinagre en la puerta de la casa

La puerta de entrada suele ser uno de los principales puntos por donde ingresan insectos como hormigas, cucarachas, arañas e incluso mosquitos. Por ese motivo, muchas personas comenzaron a utilizar vinagre blanco como una barrera natural para dificultar su paso.

El fuerte olor del vinagre resulta desagradable para distintas especies, por lo que puede contribuir a que eviten transitar por las superficies donde fue aplicado. Si bien no actúa como un insecticida ni elimina una plaga instalada, sí puede ayudar a reducir la presencia de estos visitantes cuando se combina con una correcta limpieza del hogar.

Además de su efecto repelente, el vinagre blanco tiene otras ventajas:

Neutraliza olores que pueden acumularse cerca de la entrada.

Ayuda a remover restos de suciedad y grasa.

Puede utilizarse sobre distintas superficies sin necesidad de productos agresivos.

Reduce el uso de químicos dentro de la vivienda.

Rociar vinagre blanco en la puerta de la casa puede ayudar a repeler insectos de forma natural. Fuente: Shutterstock

Cómo preparar un repelente casero con vinagre blanco

Una de las ventajas de este método es que no requiere ingredientes caros ni preparaciones complicadas. Con elementos que normalmente ya están en casa es posible elaborar una solución lista para aplicar.

Los ingredientes son:

Media taza de vinagre blanco.

Media taza de agua.

Un pulverizador o atomizador.

Solo hay que mezclar ambos líquidos dentro del recipiente y agitar antes de cada uso.

La recomendación es pulverizar especialmente en:

El marco de la puerta principal.

Los zócalos.

Las esquinas cercanas al exterior.

Grietas o pequeñas aberturas.

El piso de la entrada.

¿El vinagre realmente espanta insectos y cada cuánto conviene aplicarlo?

Diferentes especialistas coinciden en que el vinagre blanco puede alterar los rastros químicos que utilizan algunas especies, especialmente las hormigas, para desplazarse y encontrar alimento . Esto hace que, en muchos casos, cambien su recorrido o eviten determinadas zonas.

Sin embargo, también aclaran que no se trata de una solución definitiva frente a infestaciones importantes. Si el problema es persistente o existen grandes cantidades de insectos, lo recomendable es complementar este tipo de remedios caseros con una limpieza profunda y, si es necesario, recurrir a un servicio profesional de control de plagas.

Para mantener el efecto del vinagre, lo ideal es repetir la aplicación una o dos veces por semana. En épocas de altas temperaturas o durante los días de lluvia, cuando suele aumentar la presencia de insectos, puede ser conveniente reforzar el tratamiento con mayor frecuencia.