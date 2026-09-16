Los jubilados y pensionados que cobran sus haberes a través de ANSES pueden cambiar el banco donde reciben el dinero.

La gestión permite elegir otro banco y realizar el trámite sin perder el beneficio ni interrumpir el cobro mensual.

El organismo habilita tres alternativas para iniciar la solicitud: desde Mi ANSES, por teléfono a través de la línea 130 o de manera presencial en una oficina.

Sin embargo, el cambio no se realiza de forma inmediata y puede demorar hasta 60 días en quedar efectivo.

Quiénes pueden cambiar de banco para cobrar la jubilación

Para solicitar el cambio de banco, ANSES establece como requisito haber recibido por lo menos un pago de la jubilación o pensión en la entidad que había sido asignada originalmente.

Además, quienes realicen la gestión por internet deben contar con la Clave de la Seguridad Social y tener verificados el teléfono y el correo electrónico registrados en Mi ANSES.

En el caso de quienes prefieran hacer el trámite presencial, es necesario presentar el DNI y el formulario PS 6.37 , correspondiente a la solicitud de cambio de agente pagador .

Existe una excepción para quienes cobran una Pensión No Contributiva por Invalidez, ya que deben realizar la gestión de manera presencial y con turno previo.

ANSES permite a jubilados y pensionados cambiar el banco donde cobran sus haberes mensuales.

Cómo cambiar el banco de cobro desde Mi ANSES

Los jubilados que quieran realizar el trámite de manera online deben ingresar a Mi ANSES con su CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Antes de comenzar, es necesario verificar que los datos personales y de contacto estén actualizados y validados.

Luego, deben ingresar a la sección “Cobros”, seleccionar “Jubilaciones y pensiones - Cambiar medio de cobro” y elegir la prestación correspondiente.

Finalmente, se debe seleccionar la opción para cambiar el medio de cobro, indicar el nuevo banco y confirmar la operación.

Cambio de banco para jubilados: cómo hacerlo por teléfono o presencial

Otra alternativa es comunicarse con la línea gratuita 130 de ANSES, disponible de lunes a viernes de 8 a 20 horas. Allí se debe seleccionar la opción correspondiente a jubilaciones y pensiones y luego la alternativa de cambio de banco. Un operador valida la identidad e inicia la solicitud.

También es posible realizar el trámite personalmente. Para eso, el jubilado debe solicitar un turno, descargar e imprimir el formulario PS 6.37 y presentarse en la oficina de ANSES correspondiente con el formulario completo y el DNI.