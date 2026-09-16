La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) mantiene actualizado el calendario de pagos para los jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo y los depósitos para quienes reúnan ciertos requisitos llegarán entre el jueves 17 y el viernes 18 de septiembre.

Los beneficiarios que cuenten con un determinado DNI podrán ver acreditado sus haberes durante el transcurso de las últimas dos jornadas de la semana.

Quiénes cobran las pensiones de ANSES el jueves 17 y viernes 18 de septiembre

Antes de que comience el pago para quienes superan la mínima, ANSES continúa con el calendario correspondiente a los jubilados y pensionados que no alcanzan el haber mínimo.

Durante el jueves 17 y viernes 18 de septiembre, los beneficiarios que recibirán sus depósitos serán aquellos con DNI terminados en 7 y 8, respectivamente.

La última fecha de acreditación de haberes será el lunes 21 de septiembre, para los terminados en 9. Desde el martes 22 comenzará el turno de quienes superan el haber mínimo.

Los beneficiarios pueden consultar su fecha exacta de cobro, el monto y el detalle de la liquidación a través de mi ANSES, ingresando con sus datos personales y la Clave de la Seguridad Social.

Durante el jueves 17 y viernes 18 de septiembre, los beneficiarios que recibirán sus depósitos serán aquellos con DNI terminados en 7 y 8. (Foto: Shutterstock) Fuente: Shutterstock New Africa

Cómo será el esquema de depósitos para los beneficiarios que superen la mínima

El martes 22 de septiembre comenzará el pago de las jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo. Ese día cobrarán quienes tengan documentos terminados en 0 y 1.

El martes 22 de septiembre comenzará el pago de las jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo. (Foto: Shutterstock)Fuente: ShutterstockGeber86

El calendario continuará el miércoles 23 de septiembre, para los beneficiarios cuyos DNI finalicen en 2 y 3. Luego, el organismo avanzará con las siguientes terminaciones.

Las fechas establecidas por ANSES para este grupo son:

DNI terminados en 4 y 5: 24 de septiembre.

DNI terminados en 6 y 7: 25 de septiembre.

DNI terminados en 8 y 9: 28 de septiembre.

Cuánto cobran los jubilados y pensionados en septiembre de 2026

En septiembre, las jubilaciones y pensiones recibieron un aumento del 2,11%, de acuerdo con el esquema de movilidad vigente. La actualización también alcanza a otras prestaciones que paga ANSES.

Con el incremento, el haber mínimo jubilatorio quedó en $428.633,20. Además, se mantiene el bono extraordinario de hasta $70.000 para quienes cumplen con las condiciones establecidas.

De esta manera, quienes cobran la jubilación mínima y reciben el bono completo alcanzan un ingreso mensual de $498.633,20. Para los haberes superiores a la mínima, el refuerzo puede ser proporcional hasta alcanzar el monto correspondiente.