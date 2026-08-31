En España, el Ejecutivo solo fija 14 días festivos en el país, de los cuales 12 son de carácter nacional y dos son seleccionados por las regiones autonómicas. No obstante, hay otras celebraciones en el país que conmemoran eventos significativos.

En el lunes, 31 de agosto de 2026 , los ciudadanos de España conmemoran El Día Internacional de la Solidaridad, considerado día no festivo, para conservar las tradiciones y mantener viva la historia del país.

Día Internacional de la Solidaridad (foto: Pixabay).

¿Qué se celebra el lunes 31 de agosto?

El Día Internacional de la Solidaridad se celebra el 31 de agosto en honor al movimiento social polaco Solidaridad, representado en 1980 por el gremio sindical 'Solidarność'. Este movimiento fue clave en la caída del muro de Berlín y su líder, Lech Walesa, recibió el Premio Nobel de la Paz por promover la solidaridad a nivel global.

La celebración busca fomentar el principio de ayuda mutua y solidaridad entre las personas. Según Walesa, trabajar juntos por una causa común contribuye a un bienestar colectivo, creando un mundo más pacífico y próspero para todos.

Las actividades para conmemorar este día varían según la comunidad, pero siempre deben reflejar un espíritu solidario. Acciones como dar de comer a los desfavorecidos o ayudar a niños y ancianos son formas efectivas de celebrar, mostrando interés en las necesidades de quienes nos rodean.

¿Por qué se celebra esta festividad en España?

¿Cómo celebrar Día Internacional de la Solidaridad?

Para celebrar el Día Internacional de la Solidaridad, es fundamental conocer las necesidades de nuestra comunidad y actuar en consecuencia. La ONU resalta que no existe un programa fijo para esta celebración, lo que permitirá que cada país la adapte a su contexto y desafíos. Sin embargo, todas las actividades deben tener un enfoque solidario y buscar el bienestar común.

Entre las acciones que pueden realizarse están dar de comer a los desfavorecidos, recolectar ropa, organizar actividades recreativas en espacios públicos, ayudar a niños y personas de la tercera edad y ofrecer jornadas de salud gratuitas. Celebrar este día es una oportunidad para interesarse en los problemas de quienes nos rodean y generar soluciones para sus necesidades más básicas.

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