Decretan feriado el viernes 7 de agosto y habrá un fin de semana XL para todos estos trabajadores.

Septiembre tendrá un nuevo día de descanso para un grupo de trabajadores de la provincia de Buenos Aires. La fecha fue establecida para conmemorar un nuevo aniversario de un importante municipio del conurbano bonaerense.

El jueves 10 de septiembre habrá una jornada especial que modificará el calendario habitual de quienes desarrollan sus actividades en la zona.

La medida también tendrá impacto en el cronograma educativo y se combinará con otra fecha especial del calendario.

Feriado del jueves 10 de septiembre: a quiénes alcanza

El jueves 10 de septiembre será una jornada de feriado y asueto local en Lomas de Zamora, con motivo del aniversario fundacional del partido.

La fecha no forma parte del calendario de feriados nacionales , por lo que no implica un día libre para todos los trabajadores de la Argentina ni para todos los habitantes de la provincia de Buenos Aires.

El alcance está vinculado específicamente con el distrito de Lomas de Zamora y con las actividades comprendidas por la disposición local.

¿Por qué es feriado el 10 de septiembre en Lomas de Zamora?

La fecha tiene un fuerte componente histórico para el municipio.

Según la información oficial de la Municipalidad de Lomas de Zamora, el partido fue fundado el 10 de septiembre de 1861, bajo el nombre de Pueblo de la Paz.

Por ese motivo, cada año el aniversario se conmemora durante esta jornada y se establece un descanso especial para quienes se encuentran alcanzados por la medida.

¿Los trabajadores tienen el día libre el jueves 10?

Al tratarse de una fecha de carácter local, el alcance depende de las actividades y organismos comprendidos dentro del distrito.

La jornada alcanza a trabajadores y estudiantes de Lomas de Zamora, mientras que determinadas actividades privadas pueden tener un funcionamiento diferente.

Por eso, quienes trabajen en Lomas deberán verificar cómo se aplica la jornada en su actividad y si su empleador adhiere al descanso correspondiente.

Fin de semana largo: cómo queda el calendario

Para los trabajadores alcanzados por el descanso del jueves, la jornada permitirá sumar un día adicional de descanso durante septiembre.

El calendario queda de la siguiente manera:

Jueves 10 de septiembre: feriado y asueto local por el aniversario de Lomas de Zamora.

Viernes 11 de septiembre: Día del Maestro, con suspensión de clases en los niveles educativos correspondientes.

Sábado 12 de septiembre: fin de semana.

Domingo 13 de septiembre: fin de semana.

En el caso de los estudiantes de Lomas de Zamora, la combinación de ambas fechas genera un descanso de cuatro días consecutivos, ya que no tendrán clases jueves ni viernes y luego se sumará el fin de semana.

¿Habrá clases el jueves 10 de septiembre?

Los estudiantes que concurren a establecimientos educativos ubicados en Lomas de Zamora estarán alcanzados por el asueto del aniversario del distrito.

A esto se suma que el viernes 11 de septiembre se celebra el Día del Maestro, una fecha que implica la suspensión de clases en los niveles correspondientes.

De esta manera, los alumnos tendrán una semana escolar más corta: el último día de actividad será el miércoles 9 de septiembre y el regreso a las aulas será el lunes 14.