Los argentinos que tengan previsto viajar a Reino Unido deberán cumplir con un requisito migratorio antes de subir al avión. Aunque cuenten con un pasaporte argentino vigente y no necesiten una visa para realizar un viaje de turismo de hasta seis meses, deberán tener aprobada la Autorización Electrónica de Viaje (ETA).

El permiso debe solicitarse antes del viaje y está vinculado directamente con el pasaporte utilizado durante la gestión.

La información fue difundida por el Consulado General de la República Argentina en Londres, que recordó que los titulares de pasaporte argentino que viajen por turismo deben contar con una ETA para ingresar al Reino Unido.

Quiénes deben tramitar la ETA para viajar al Reino Unido

La ETA está destinada a las personas que no necesitan una visa para ingresar al Reino Unido por un período de hasta seis meses. En el caso de los argentinos, esto incluye los viajes turísticos que cumplen con las condiciones establecidas por las autoridades británicas.

El requisito alcanza a cada pasajero, incluidos bebés, niños y adolescentes. Si una familia viaja junta, cada integrante debe tener su propia autorización vinculada a su pasaporte.

La medida alcanza a quienes viajen a Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte, los cuatro territorios que forman el Reino Unido.

En cambio, la República de Irlanda es un país independiente y no forma parte del Reino Unido , por lo que tiene sus propios requisitos migratorios y la ETA británica no habilita su ingreso.

Qué países necesitan ETA para ingresar al Reino Unido

La ETA no es exclusiva de los argentinos. El Reino Unido implementó progresivamente este sistema para ciudadanos de numerosos países cuyos nacionales pueden viajar sin una visa tradicional para estadías cortas.

Actualmente, la lista oficial incluye, entre otros, a Argentina, Australia, Brasil, Canadá, Chile, Estados Unidos, México, Paraguay, Perú, Japón, Corea del Sur, Nueva Zelanda, Israel y numerosos países europeos. La nacionalidad se determina según el pasaporte con el que se realizará el viaje.

Por eso, antes de viajar, es recomendable verificar la situación específica de cada pasajero. El Gobierno británico cuenta con un sistema oficial para comprobar si corresponde solicitar una ETA o una visa .

ETA Reino Unido para argentinos: el permiso electrónico es obligatorio para viajar a Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte. IA- Gemini

Cuánto cuesta la ETA y cuánto tiempo dura

El trámite tiene actualmente un costo de 20 libras esterlinas. Las autoridades británicas advierten además que existen sitios no oficiales que pueden cobrar valores superiores, por lo que se recomienda realizar la gestión únicamente a través de los canales oficiales.

Una vez aprobada, la ETA permite realizar múltiples viajes al Reino Unido durante un período de hasta dos años, aunque queda vinculada al pasaporte utilizado en la solicitud. La vigencia termina antes si vence el pasaporte.

Esto significa que, si una persona obtiene una ETA y posteriormente pierde su pasaporte, lo renueva o cambia el documento de viaje, deberá gestionar una nueva autorización, incluso si todavía no pasaron los dos años desde la aprobación anterior.

La ETA, además, no garantiza el ingreso al Reino Unido. Se trata de una autorización para viajar; al llegar, el pasajero debe cumplir con los requisitos de entrada y queda sujeto al control de las autoridades fronterizas.

Cómo tramitar la ETA paso a paso

El trámite puede realizarse de manera online mediante la aplicación oficial UK ETA o desde el sitio web del Gobierno británico.

Para solicitarla, el viajero deberá:

Ingresar al sitio oficial del Gobierno británico o utilizar la aplicación UK ETA. Completar sus datos personales y los datos del pasaporte. Presentar una fotografía digital que cumpla con los requisitos establecidos. Responder preguntas de seguridad, antecedentes y elegibilidad. Pagar las 20 libras esterlinas correspondientes al trámite. Esperar la respuesta de las autoridades británicas. Viajar únicamente después de recibir la confirmación de que la ETA fue aprobada.

Cuánto antes hay que tramitarla

Este es uno de los puntos más importantes para quienes tengan un viaje programado.

Aunque gran parte de las solicitudes recibe una respuesta automática en cuestión de minutos, el Gobierno de Reino Unido recomienda realizar el trámite por lo menos tres días hábiles antes del viaje para contemplar aquellos casos que requieren una revisión adicional.

La página oficial señala que la respuesta suele llegar por correo electrónico dentro de un día, aunque puede demorar.

Por este motivo, para evitar inconvenientes en el aeropuerto, la recomendación es no dejar el trámite para el día anterior ni para las horas previas. Lo conveniente es gestionarlo con anticipación una vez definido el viaje.

Qué pasa si un argentino llega al aeropuerto sin ETA

Tener un pasaporte argentino vigente no reemplaza la ETA cuando esta es obligatoria.

Las normas británicas establecen que una persona que necesita una ETA puede ser impedida de viajar si no cuenta con la autorización correspondiente. Además, desde el Gobierno de Reino Unido se fortaleció el sistema de control previo al viaje para garantizar que los pasajeros tengan el permiso necesario antes de dirigirse al Reino Unido.

Por eso, antes de viajar, los argentinos deberían comprobar tres cuestiones básicas: pasaporte vigente, ETA aprobada y cumplimiento de las condiciones migratorias correspondientes al motivo del viaje.

Además, el Consulado argentino recomienda que los viajeros tengan documentación que pueda acreditar las características de su estadía, como pasaje de regreso, reserva de alojamiento o carta de invitación, solvencia económica y seguro de viaje.