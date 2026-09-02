Oficial | Estados Unidos, Canadá y España prohíben el ingreso al país de ciudadanos que hayan postergado este trámite con su pasaporte. (Representación creada con IA)

Decretado: Colombia prohibirá el ingreso y la salida del país a ciudadanos y extranjeros que hayan postergado este trámite con su pasaporte

Viajar a Estados Unidos, Canadá o España con el pasaporte vencido o próximo a vencer puede convertirse en un problema incluso antes de subir al avión. En todos los casos, los viajeros deben presentar un pasaporte vigente para poder ingresar a estos destinos.

Oficial y confirmado | Canadá, Estados Unidos y España prohíben el ingreso al país a ciudadanos que hayan postergado este trámite con su pasaporte ChatGPT

Sin embargo, existen diferencias importantes. Cada país establece un período mínimo de vigencia y las condiciones de ingreso también dependen de la nacionalidad del viajero. Conocer estos requisitos con anticipación puede evitar inconvenientes en el aeropuerto y posibles rechazos al momento del embarque.

Qué vigencia de pasaporte pide cada país

En el caso de Estados Unidos, la regla general establece que el pasaporte debe tener una vigencia de al menos seis meses posteriores a la fecha prevista de salida. Sin embargo, los ciudadanos de más de un centenar de países que forman parte del denominado “Six-Month Club” tienen una excepción: solo necesitan que su documento permanezca vigente durante toda su estadía.

Canadá, en cambio, no exige un período adicional de seis meses. El requisito es que el pasaporte se encuentre vigente durante toda la permanencia en el país. Si el documento vence mientras el viajero todavía está en territorio canadiense, las autoridades pueden denegar el ingreso.

Estados Unidos pide, por regla general, un pasaporte válido por al menos seis meses más allá de la estadía.

España, dentro del espacio Schengen, suma dos condiciones: el pasaporte debe tener al menos tres meses de vigencia tras la fecha de salida del área Schengen y haber sido emitido en los últimos diez años. Quien no cumpla cualquiera de las dos puede quedarse sin entrar.

Estados Unidos: pasaporte válido seis meses más allá de la estadía, salvo los países del “Six-Month Club”, que solo necesitan vigencia durante la permanencia

Canadá: pasaporte vigente durante toda la visita, sin un mínimo fijo de seis meses

España (Schengen): pasaporte con tres meses de vigencia tras la salida y emitido en los últimos diez años

La vigencia no alcanza: también pesa el permiso de entrada

El pasaporte es solo una parte. Cada país decide además quién entra con visa y quién con un permiso más simple. Estados Unidos admite sin visa a los países de su programa de exención, que viajan con la autorización electrónica ESTA; los demás tramitan una visa.

Canadá pide una eTA a los viajeros exentos de visa que llegan por aire y una visa de visitante al resto; los residentes permanentes de EE.UU. (green card) quedan exentos de ese trámite. Y la Unión Europea prepara el ETIAS, un permiso electrónico para los viajeros exentos de visa que entrará en vigor a fines de 2026.

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