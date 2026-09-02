Sorpresa en Buenos Aires: apareció una ballena sei en el Río de la Plata, quedó varada y no logró sobrevivir.

Una situación inusual llamó la atención de especialistas y vecinos en las últimas horas: una ballena sei apareció en aguas del Río de la Plata y quedó varada en la costa de la provincia de Buenos Aires.

El hallazgo generó preocupación debido a que se trata de una especie oceánica que normalmente habita aguas profundas y alejadas de la costa .

La presencia de este enorme cetáceo en una zona tan cercana al área metropolitana representa un hecho poco frecuente y despertó interrogantes sobre las causas que pudieron haber provocado su desplazamiento.

La ballena sei es el tercer rorcual más grande del planeta, solo por detrás de la ballena azul y la ballena de aleta. Los ejemplares adultos pueden superar los 18 metros de longitud y alcanzar varias decenas de toneladas de peso.

Qué es una ballena sei y por qué apareció en el Río de la Plata

Los especialistas explican que la ballena sei (Balaenoptera borealis) suele desplazarse por océanos abiertos en busca de alimento y rara vez se interna en estuarios o zonas costeras de baja profundidad.

Entre las posibles causas que podrían explicar este fenómeno aparecen:

Problemas de orientación durante la migración.

Alteraciones en las corrientes marinas.

Estados de debilidad o enfermedad.

Cambios en la disponibilidad de alimento.

Factores vinculados al estrés ambiental.

En este caso, la ballena quedó varada este viernes en un banco de arena de la costa del Río de la Plata, en la zona de Bajos del Temor, partido de San Isidro .

Desde aquel momento, Fundación Temaikén y efectivos de la Prefectura Naval Argentina trabajaron para mantener vivo al animal y ayudarlo a volver a aguas más profundas.

A pesar de los esfuerzos, la ballena sei murió, según confirmó la fundación en las redes sociales oficiales.

La ballena sei encontrada en el Río de la Plata no logró sobrevivir. Instagram/fundaciontemaiken

Si bien todavía se investigan las circunstancias específicas del caso, los expertos remarcan que este tipo de eventos suele responder a una combinación de factores biológicos y ambientales.

La especie estuvo históricamente afectada por la caza comercial de ballenas durante el siglo XX. Por ese motivo, actualmente cuenta con distintos niveles de protección internacional destinados a favorecer la recuperación de sus poblaciones.

Cuáles son las características de la ballena sei

La ballena sei se distingue por su cuerpo alargado y aerodinámico, adaptado para nadar a gran velocidad. De hecho, es considerada una de las ballenas más rápidas del mundo.

Entre sus principales características se encuentran:

Longitud de entre 12 y 18 metros.

Peso que puede superar las 30 toneladas.

Color gris oscuro en la parte superior del cuerpo.

Alimentación basada en krill, copépodos y pequeños peces.

Capacidad para recorrer miles de kilómetros durante sus migraciones.

Estos cetáceos suelen habitar aguas templadas y frías de distintos océanos, donde realizan extensos desplazamientos estacionales para alimentarse y reproducirse.

La aparición de una ballena sei en Buenos Aires constituye un acontecimiento excepcional que vuelve a poner el foco sobre la conservación de las especies marinas y el monitoreo de los cambios que afectan a los ecosistemas del Atlántico Sur.