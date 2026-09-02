El ingreso a Estados Unidos generalmente implica la necesidad de obtener una visa americana, siendo este uno de los trámites migratorios más solicitados por aquellos que desean visitar el país por motivos turísticos, comerciales o familiares.

No obstante, se encuentra disponible un documento oficial que faculta a ciertos individuos a ingresar legalmente sin necesidad de una visa estampada en el pasaporte . Este documento es el Formulario DSP-150, una autorización especial diseñada para ciertos extranjeros.

Para qué sirve el Formulario DSP-150 y cuál es su utilidad

El Formulario DSP-150, conocido además como Border Crossing Card (BCC) o Tarjeta de Cruce Fronterizo, representa un documento expedido por el Departamento de Estado de Estados Unidos.

Esta credencial actúa como documento de viaje y visa para ciertos ciudadanos mexicanos, otorgándoles la posibilidad de ingresar de manera legal al territorio estadounidense sin la necesidad de procesar una visa americana tradicional en su pasaporte.

No obstante, su utilización está sujeta a condiciones específicas, las cuales incluyen el lugar de ingreso, la duración del viaje y la distancia que el titular puede recorrer dentro del país.

El documento permite a ciudadanos mexicanos ingresar legalmente a determinadas zonas de Estados Unidos bajo las condiciones establecidas por las autoridades migratorias. Chatgpt

Quiénes pueden recibir el Formulario DSP-150

Actualmente, el Formulario DSP-150 está disponible exclusivamente para ciudadanos mexicanos que cumplan con los requisitos establecidos por las autoridades migratorias de Estados Unidos.

Para solicitarlo, es necesario:

Ser ciudadano mexicano .

Contar con un pasaporte mexicano vigente .

completar la solicitud correspondiente.

Presentarse a la entrevista consular , cuando sea requerida.

Demostrar que el viaje cumple con los fines permitidos por este documento.

Además, el solicitante debe reunir las condiciones generales exigidas por las autoridades estadounidenses para recibir una autorización de ingreso.

¿Qué ventajas tiene la Border Crossing Card?

Quienes obtienen el Formulario DSP-150 tienen la posibilidad de ingresar a Estados Unidos para llevar a cabo actividades debidamente autorizadas, tales como turismo, compras, visitas familiares o ciertos viajes de negocios.

Entre sus principales ventajas se destacan:

No requiere una visa estampada en el pasaporte.

Permite cruces frecuentes por la frontera terrestre.

Funciona como documento de viaje para los casos autorizados.

Posee una vigencia estipulada por las autoridades estadounidenses.

Sin embargo, la tarjeta no reemplaza una visa para todos los casos y no autoriza trabajar ni permanecer indefinidamente en Estados Unidos.

¿Qué limitaciones tiene el Formulario DSP-150?

Aunque proporciona facilidades para el ingreso, la Border Crossing Card no suprime todas las restricciones migratorias.

Las autoridades estadounidenses imponen limitaciones relacionadas con:

La distancia máxima que puede recorrerse dentro del país en circunstancias específicas.

El tiempo de permanencia autorizado .

El tipo de actividades que se pueden llevar a cabo durante la estadía.

Excepto que se ingrese por los cruces fronterizos autorizados, siempre deberá utilizarse junto con el pasaporte vigente y al día.

Adicionalmente, los oficiales de CBP (Customs and Border Protection) poseen la autoridad para permitir o rechazar el ingreso tras realizar la inspección pertinente en el puerto de entrada.