Viajar a Estados Unidos con el pasaporte vigente y una visa válida no significa que el ingreso esté garantizado. En el aeropuerto, los viajeros extranjeros deben atravesar el control de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), cuyos agentes tienen la autoridad de determinar si una persona puede ingresar en el territorio.

Entre los aspectos que pueden ser evaluados durante ese control aparece uno que muchas veces los turistas pasan por alto: la capacidad económica para afrontar la estadía. Los visitantes deben poder demostrar que cuentan con fondos suficientes para cubrir los gastos relacionados con su viaje , como alojamiento, comidas, transporte y entretenimiento.

Visa y pasaporte no alcanzan: qué puede preguntar CBP al llegar a Estados Unidos

Uno de los principales puntos que deben tener en cuenta los argentinos que viajan a Estados Unidos es que la visa permite viajar hasta un puerto de entrada y solicitar admisión, pero no garantiza el ingreso.

El Departamento de Estado explica que la visa no constituye una autorización definitiva para entrar al país . Esa decisión corresponde a los funcionarios de CBP en el momento del ingreso, quienes también determinan cuánto tiempo puede permanecer autorizado un viajero.

Por eso, durante la entrevista de ingreso, el oficial puede realizar preguntas sobre distintos aspectos del viaje. Entre ellos pueden aparecer el motivo de la visita, el lugar donde se alojará, la duración prevista de la estadía, el itinerario y la forma en que financiará sus gastos.

La CBP puede hacer una evaluación que muchos argentinos desconocen y que podría complicar el ingreso al país.

No hay un monto mínimo universal: qué significa demostrar fondos suficientes

La CBP aclara específicamente que los viajeros extranjeros deben poder demostrar que cuentan con fondos suficientes para sostenerse durante su visita. Entre los medios mencionados se encuentran dinero en efectivo, tarjetas de crédito, cheques de viajero y otros recursos económicos.

La cantidad necesaria dependerá de las características del viaje. Lo fundamental es poder demostrar que dispone de recursos razonables para afrontar los gastos previstos.

Además, llevar más de US$10.000 en efectivo o determinados instrumentos monetarios no está prohibido, pero sí existe una obligación de declaración ante las autoridades estadounidenses cuando se supera ese umbral .

Qué conviene tener preparado antes de viajar y qué puede pasar si no puede justificar su estadía

Antes de viajar, los argentinos que ingresen como turistas deberían tener a mano la información básica de su viaje y estar preparados para responder preguntas del oficial de CBP.

Entre los elementos que pueden ayudar a explicar la situación económica y el itinerario se encuentran:

Tarjetas de crédito o débito con disponibilidad para afrontar gastos.

Dinero en efectivo, si se lleva.

Información sobre el alojamiento reservado.

Datos del vuelo de regreso o del itinerario previsto.

Información sobre la duración de la estadía.

Documentación que permita explicar de forma coherente quién afrontará los gastos del viaje cuando corresponda.

Esto no significa que todos esos documentos deban ser presentados obligatoriamente en cada ingreso. La inspección se realiza caso por caso y el oficial puede formular diferentes preguntas.

Si durante la inspección se considera que el viajero no reúne los requisitos para ser admitido, puede negarle el ingreso.