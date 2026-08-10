El municipio de Villa María, en Córdoba, aprobó una nueva normativa que establece un registro obligatorio para perros y gatos.

La medida busca identificar a cada animal y vincularlo con una persona responsable , con el objetivo de mejorar el control sanitario, facilitar la recuperación de mascotas extraviadas y promover una tenencia responsable.

La iniciativa, conocida como el “DNI para mascotas”, contempla una inscripción gratuita.

Sin embargo, varios detalles todavía dependen de la reglamentación que deberá publicar el municipio.

DNI para perros y gatos: cómo será el nuevo registro obligatorio

La nueva normativa establece la creación de un Registro Municipal de Animales, en el que deberán figurar los perros y gatos que estén bajo el cuidado de una persona o de una comunidad.

Cada mascota quedará asociada a un responsable y contará con información que permita identificarla. El sistema también alcanzará a los denominados animales comunitarios, es decir, aquellos que son cuidados de manera habitual por vecinos de un barrio o una comunidad.

La inscripción será gratuita. La modalidad de identificación, que podría realizarse mediante un chip, los requisitos y los lugares habilitados para completar el trámite serán definidos cuando entre en vigencia la reglamentación.

DNI para mascotas: Villa María implementará un registro obligatorio para perros y gatos Fuente: Shutterstock Shutterstock

Qué información tendrá el “DNI” de las mascotas

El registro tendrá como finalidad reunir los principales datos del animal y de la persona que se encuentre a cargo de su cuidado.

De esta manera, las autoridades podrán contar con información para actuar ante extravíos, situaciones de abandono o problemas vinculados con la salud pública.

Entre los datos que podría contemplar el sistema se encuentran:

Identificación y especie del animal.

Lugar donde permanece habitualmente.

Información sanitaria y de vacunación.

Datos de contacto del responsable.

Persona encargada de los animales comunitarios.

Multas de hasta $844.000: qué pasa si no registrás a tu mascota

La nueva ordenanza también establece sanciones económicas para quienes incumplan las obligaciones previstas. Las infracciones pueden estar relacionadas con el registro, la vacunación, la higiene, el cuidado de los animales y las condiciones de salubridad.

De acuerdo con los valores difundidos sobre la normativa, las multas pueden partir de $84.400 y alcanzar los $844.000, según la gravedad de la infracción.

La reglamentación será clave para conocer cómo se aplicarán estas sanciones y cuáles serán los plazos para completar la inscripción.