Con el inicio del invierno y las frías temperaturas, muchos argentinos buscan la forma más económica de calentar el hogar. Si bien el gas suele ser la opción más elegida, algunas casas no cuentan con una conexión y tienen que recurrir a otros electrodomésticos.

En este contexto, quien elijan usar el aire acondicionado en modo calefacción deberán conocer cuál es la temperatura clave para combinar comodidad y ahorro de energía.

A qué temperatura poner la calefacción del aire acondicionado

Muchas personas piensan que poner más alta la temperatura del aire hará que los ambientes se climaticen más rápido. Sin embargo, se trata de una idea errónea que solo hace que el split trabaje de más.

Lo ideal es poner la calefacción en 20° para calefaccionar el hogar, ya que represente una menor diferencia entre el exterior y la que se pretende alcanzar dentro de la vivienda.

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Entre mayor sea la temperatura elegida, mayor será el trabajo necesario del compresor para alcanzarla y mantenerla. Por ejemplo, si afuera hacen 10°, llevar la temperatura a 20° supone un menor esfuerzo que mantenerla en 28°.

Esto no significa que el electrodoméstico consuma una cantidad fija por cada grado adicional. El gasto real dependerá de factores como la eficiencia, tecnología, tamaño del ambiente, aislamiento térmico, entre otros.

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Subir el termostato a una temperatura superior no implica que el aire salga más caliente, simplemente hace que continúe funcionando hasta que alcance el valor indicado.

La temperatura ideal para calefaccionar el hogar

Para lograr un equilibrio entre confort y consumo energético, conviene mantener una temperatura moderada. En invierno, se aconseja un ajuste cercano a los 20° en la mayoría de hogares.

Configurarlo a 24° puede ofrecer mayor sensación de calidez, pero también aumenta la demanda energética. La peor de las opciones es llevarlo a 28° porque implica una diferencia térmica considerable con el exterior y puede hacer que el aparato trabaje durante más tiempo y consuma más electricidad.

Tips para ahorrar al usar el aire acondicionado en modo calefacción

Además de elegir una temperatura razonable, existen ciertos consejos para aprovechar al máximo el calor del aire acondicionado: