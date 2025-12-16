A la espera de las fiestas y la celebración de la llegada de 2026 , algunos argentinos tendrán el beneficio de tener un último fin de semana largo este año, ya que el lunes 29 de diciembre será feriado.

El asueto no será a nivel nacional sino que alcanzará a algunos distritos de la provincia de Buenos Aires. Para ellos, el motivo del día de descanso extra se debe a la conmemoración del aniversario fundacional.

Por eso, el gobierno bonaerense estableció que los empleados del Banco Provincia y de la administración pública en estas zonas tendrán una jornada de descanso.

Fin de semana largo: ¿quiénes tendrán feriado el lunes 29 de diciembre?

El lunes 29 de diciembre fue declarado feriado para un partido y una localidad de la Provincia de Buenos Aires, en conmemoración de su aniversario fundacional:

Coronel Dorrego

Labardén (General Guido)

El 29 de diciembre de 1887 es la fecha de la creación oficial del partido de Coronel Dorrego por ley provincial, aunque la instalación formal de autoridades y el trazado del pueblo se consolidaron en abril de 1890. Su nombre es en homenaje a Manuel Dorrego, militar y político de destacada actuación en la guerra de la Independencia.

Por su parte, la localidad de Labardén celebra el 129° aniversario de su fundación, el 29 de diciembre de 1896. Se encuentra ubicada 300 km al sur de la ciudad de Buenos Aires.

Los feriados fueron dispuestos mediante la resolución 157/2025 publicado en el Boletín Oficial de la provincia de Buenos Aires. Esta normativa incluye el listado de las fechas no laborables de noviembre en distintos puntos de la provincia .

El Gobierno decretó dos nuevos feriados en todo el país y estos trabajadores tendrán cuatro días libres más en diciembre

El Gobierno de Javier Milei confirmó dos nuevos asuetos para el mes de diciembre que beneficiarán a un gran grupo de trabajadores de todo el país.

A través del Decreto 883/2025, publicado este lunes en el Boletín Oficial, el oficialismo dispuso que el 24 de diciembre, por Nochebuena, y el 31 de diciembre, por Nochevieja, los trabajadores estatales que responden a la gestión nacional no deberán cumplir tareas.

“Otórgase asueto al personal de la Administración Pública Nacional los días 24 y 31 de diciembre de 2025″, dice el artículo 1° de la norma firmada por el presidente Javier Milei y su jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

La medida aclara que el asueto alcanza al personal de la Administración Pública Nacional los días 24 y 31 de diciembre de 2025, pero que no alcanza a las instituciones bancarias y entidades financieras.

Por su parte, los días 25 de diciembre de 2025 y 1° de enero de 2026 ya son condiserados feriados en el calendario nacional para todos los trabajadores.