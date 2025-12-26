En esta noticia ¿Cuándo es Carnaval en 2026?

El Carnaval es una de las celebraciones más esperadas en todo el mundo no sólo por las celebraciones sino por los días habilitados para disfrutarlos ya que, en muchos países, su llegada marca el primer fin de semana XXL del calendario.

Si bien el calendario oficial de feriados nacionales 2026 aún no se publicó, la fecha del Carnaval está determinada por el ciclo litúrgico cristiano y es posible saber cuándo será el primer fin de semana largo del nuevo año.

¿Cuándo es Carnaval en 2026?

La particularidad del Carnaval radica en ser una fiesta móvil, lo que significa que su fecha cambia anualmente. Esta festividad siempre precede a la Cuaresma, justo antes del Miércoles de Ceniza, el día que da inicio a los 40 días que anteceden al Domingo de Pascua.

En el calendario occidental, la fecha de la Pascua se calcula primero: el Carnaval siempre ocurre 47 días antes del Domingo de Pascua.

La fecha exacta del Carnaval

Aplicando la regla del calendario móvil, estas son las fechas clave para el próximo año:

Pascua 2026: domingo 5 de abril.

Miércoles de Ceniza 2026: miércoles 18 de febrero.

En Argentina, el primer fin de semana XXL de 2026 se conformará uniendo los dos feriados nacionales a los días de descanso habituales, resultando en cuatro días completos para hacer turismo: del sábado 14 al martes 17 de febrero.

En el mundo, ciudades con carnavales icónicos, como Río de Janeiro, Venecia o Barranquilla, inician sus desfiles, bailes y actividades temáticas semanas antes, extendiendo la celebración por periodos variables.