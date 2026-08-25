El sistema de puntos de la Licencia Nacional de Conducir establece un mecanismo de descuentos por infracciones de tránsito que pueden terminar con la suspensión de la licencia de conducir.

La medida está contemplada en el Decreto 437/2011, que reglamenta la Ley de Tránsito y fija las sanciones y el funcionamiento del esquema para quienes agoten el puntaje disponible.

¿Cuántos puntos tiene la licencia de conducir y cómo se pierden?

Según el Decreto 437/2011, cada Licencia Nacional de Conducir cuenta con un saldo inicial de 20 puntos. E stos se descuentan gradualmente cuando quedan firmes las sanciones por las infracciones previstas en la normativa.

La cantidad de puntos que se restan depende de la gravedad de la falta. Algunas infracciones descuentan 2, 4, 5, 10 e incluso 20 puntos, como ocurre con determinadas conductas consideradas especialmente peligrosas.

Entre ellas aparecen el exceso de velocidad, cruzar semáforos en rojo, conducir bajo los efectos del alcohol o drogas y circular en contramano, según la infracción cometida.

El decreto también establece que, en caso de acumular varias faltas, se podrán descontar hasta 15 puntos como máximo, salvo que la sumatoria de las infracciones sea menor.

El Decreto 437/2011 establece un sistema de 20 puntos para la Licencia Nacional de Conducir y prevé la inhabilitación para quienes los pierdan por completo. Composición Canva

Quiénes quedarán inhabilitados por perder todos los puntos de la licencia de conducir

La pérdida total de los 20 puntos de la Licencia Nacional de Conducir implica la inhabilitación para conducir. En el caso de que sea la primera vez que el conductor agota su puntaje, la suspensión será de 60 días.

Si vuelve a perder la totalidad de los puntos, la segunda inhabilitación será de 120 días. Para la tercera vez, la sanción se extenderá a 180 días y, a partir de entonces, los períodos de inhabilitación se duplicarán sucesivamente.

Además, quienes sean inhabilitados deberán realizar y aprobar cursos de seguridad vial autorizados por la Agencia Nacional de Seguridad Vial. En el caso de los conductores profesionales, los plazos de inhabilitación previstos serán reducidos a la mitad.

Una vez cumplido el período de suspensión correspondiente, el conductor volverá a recibir el saldo de puntos establecido para su licencia de conducir.

Cómo recuperar los puntos perdidos de la licencia de conducir

El Decreto 437/2011 también contempla mecanismos para recuperar los puntos de la licencia de conducir antes de llegar a cero. Quienes tengan un saldo parcial podrán volver a contar con la totalidad de los puntos si pasan dos años sin recibir nuevas sanciones firmes por infracciones de tránsito .

También es posible recuperar hasta cuatro puntos mediante la realización y aprobación de cursos de seguridad vial . Sin embargo, el recupero por esta vía no puede realizarse con una frecuencia menor a dos años.

Para los conductores profesionales, el sistema establece una periodicidad anual para la recuperación de puntos a través de los cursos correspondientes.