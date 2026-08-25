Después de varios años de crisis financiera, intentos de salvataje y negociaciones que no llegaron a un acuerdo, Garbarino fue declarada en quiebra por la Justicia comercial. La resolución puso punto final a la actividad de una de las cadenas de electrodomésticos más reconocidas de la Argentina y dio inicio al proceso de liquidación de sus activos.

La medida fue dispuesta por el Juzgado Nacional en lo Comercial N.º 7, a cargo del juez Fernando D’Alessandro, luego de que la compañía no consiguiera alcanzar un acuerdo con sus acreedores ni apareciera un inversor dispuesto a hacerse cargo de la empresa.

Por qué Garbarino fue declarada en quiebra

La empresa atravesaba un extenso proceso concursal desde noviembre de 2021. Durante ese período se buscaron diferentes alternativas para evitar el cierre definitivo, pero ninguna logró garantizar la continuidad de la compañía.

La Justicia determinó que no estaban dadas las condiciones para mantener abierto el concurso preventivo. Garbarino no consiguió las mayorías necesarias para aprobar una propuesta de pago con sus acreedores y tampoco prosperó la última instancia de salvataje, conocida como cramdown.

Ante este escenario, el juzgado decretó la quiebra y ordenó avanzar con la liquidación de los bienes y activos de la compañía.

Por qué Garbarino fue declarada en quiebra.

Qué pasó con los últimos locales de Garbarino

La caída de la empresa redujo de manera drástica su presencia comercial.

Garbarino llegó a tener más de 200 sucursales y unos 4.500 trabajadores en todo el país. Sin embargo, al momento de la quiebra apenas quedaban tres locales funcionando en la Ciudad de Buenos Aires.

Las últimas sucursales estaban ubicadas en avenida Cabildo, en Belgrano; calle Uruguay, en el centro porteño; y un establecimiento en Almagro.

Luego del decreto de quiebra, estos últimos puntos de venta comenzaron a cerrar y se avanzó con la liquidación del stock que permanecía en los locales.

Cuántas sucursales y empleados llegó a tener Garbarino

Durante su etapa de mayor expansión, Garbarino se convirtió en uno de los principales referentes del mercado argentino de electrodomésticos y productos electrónicos.

La compañía llegó a superar las 200 sucursales distribuidas por diferentes provincias y alcanzó una dotación cercana a los 4.500 empleados.

Con el paso de los años, la crisis económica y financiera provocó una reducción progresiva de su estructura hasta dejarla prácticamente sin actividad comercial.

Cuántas sucursales y empleados llegó a tener Garbarino. Fuente: Archivo

La historia de Garbarino y su expansión en Argentina

La compañía fue fundada en 1951 y durante décadas logró construir una de las marcas más reconocidas del comercio argentino.

Su crecimiento estuvo acompañado por una amplia red de locales y una fuerte presencia en la venta de electrodomésticos, tecnología y productos electrónicos.

Sin embargo, el deterioro financiero de los últimos años provocó sucesivos intentos de reestructuración y cambios en la conducción de la empresa.

En 2020, el grupo pasó a manos del empresario Carlos Rosales, quien buscó impulsar una recuperación de la cadena. El plan, sin embargo, no consiguió revertir la situación financiera.

Los intentos para salvar a Garbarino

Antes de llegar a la quiebra, hubo diferentes negociaciones para intentar encontrar un comprador o un inversor que permitiera mantener en funcionamiento la compañía.

La Justicia incluso abrió un registro para que terceros pudieran presentar propuestas dentro del proceso de salvataje. Entre los interesados figuró Vlinder, pero finalmente no se presentó una oferta concreta que permitiera evitar la liquidación.

La falta de una propuesta viable terminó cerrando una de las últimas posibilidades para mantener activa a la histórica cadena.

La historia de Garbarino y su expansión en Argentina. Devincenzi Agustina

Qué pasará ahora con los bienes de Garbarino

Con la declaración de quiebra, Garbarino perdió el control sobre sus bienes y patrimonio, que quedaron bajo la administración de la sindicatura designada por la Justicia.

El objetivo del proceso es identificar, administrar y eventualmente liquidar los activos disponibles para afrontar las obligaciones pendientes con los acreedores.

La liquidación alcanza distintos bienes y unidades vinculadas al antiguo grupo empresarial. Entre ellas aparecen Compumundo, Tecnosur y Digital Fueguina, mientras que Garbarino Viajes ya había atravesado su propio proceso de quiebra.

El cierre definitivo de una marca histórica

La quiebra representa el final de una empresa que durante más de siete décadas formó parte del paisaje comercial argentino.

De aquella cadena con cientos de locales y miles de trabajadores quedaron apenas algunos establecimientos, que finalmente comenzaron a cerrar tras la decisión judicial.

Ahora, el proceso continuará en los tribunales con la liquidación de los activos de Garbarino y la resolución de las obligaciones pendientes con sus acreedores, poniendo fin a una de las historias más emblemáticas del comercio de electrodomésticos en Argentina.