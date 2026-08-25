Milei descartó una crisis de morosidad, ratificó el rumbo económico y dejó un pedido a los ministros

Héctor Zabaleta, exdirector de Administración de Techint, declaró en el juicio por la Causa Cuadernos y reconoció haber entregado paquetes con dinero a Roberto Baratta, exfuncionario del Ministerio de Planificación y mano derecha de Julio De Vido.

El exdirectivo aseguró que actuó por instrucción de Luis Betnaza, entonces responsable de Relaciones Institucionales de la compañía, y confirmó que las fechas registradas por Oscar Centeno coincidían con los encuentros.

Según precisó, las entregas se realizaron en pesos, por montos de entre $600.000 y $700.000, hasta completar una suma cercana al millón de dólares.

Zabaleta explicó que los intercambios se concretaban en la cochera del subsuelo de la sede de Techint porque Baratta no quería ser visto. También relató que, en una oportunidad, el exfuncionario se molestó porque recibiría pesos en lugar de dólares y lo habría amenazado con cortarle el suministro de gas a la planta de Campana. El exdirectivo había sido detenido e imputado en el expediente, aunque posteriormente fue sobreseído.

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