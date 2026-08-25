Los Departamentos de Vehículos Motorizados (DMV) de Houston, Phoenix, San Antonio, Denver y Las Vegas exigen una prueba de verificación de identidad obligatoria antes de emitir la licencia de conducir conforme a la Ley REAL ID.

Quien no acredite la documentación requerida no recibe esa credencial, aunque puede acceder a una versión sin validez federal.

La exigencia surge de la Ley REAL ID, vigente en todo el país desde el 7 de mayo de 2025. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) supervisa su cumplimiento, mientras cada DMV estatal —de Texas, Arizona, Colorado y Nevada— define el procedimiento local.

¿Qué exige la Ley REAL ID en el DMV para obtener la licencia?

Para tramitar la licencia conforme a REAL ID, el solicitante debe presentar prueba de identidad, de presencia legal en el país, del número de Seguro Social y de residencia. Los DMV de estas cinco ciudades revisan cada documento antes de habilitar la emisión.

Documentos básicos que piden los DMV

Certificado de nacimiento o pasaporte vigente

Comprobante de presencia legal en Estados Unidos

Número de Seguro Social

Comprobante de residencia actual

Los documentos deben ser originales o copias certificadas; no se aceptan fotocopias ni versiones vencidas. Quien no complete el paquete documental puede optar por una licencia estándar, válida para conducir, pero no para volar ni ingresar a edificios federales.

Los DMV de estas cinco ciudades revisan cada documento antes de habilitar la emisión. Shutterstock

¿Cómo verifican los DMV la identidad de cada solicitante?

Las oficinas combinan dos métodos de verificación. El primero es documental : un empleado revisa en persona cada papel presentado en el mostrador. El segundo es electrónico , mediante el cruce de datos con bases federales como el sistema SAVE, que confirma la presencia legal del solicitante.

Si algún dato no coincide con los registros federales, el trámite queda pendiente hasta que el DMV reciba la confirmación correspondiente. Se recomienda reunir toda la documentación antes de acudir a la oficina para evitar demoras o rechazos en la solicitud.