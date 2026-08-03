Oficial y confirmado | Bancos de todo el país bajarán sus persianas este miércoles: no habrá servicio por 24 horas

Santander México, Banorte, HSBC, Scotiabank y la mayoría de las instituciones financieras del país suspenderán la atención en sucursales durante varios días de agosto de 2026, por lo que los usuarios deberán tomar previsiones para realizar sus trámites bancarios.

De acuerdo con el calendario de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), las sucursales permanecerán cerradas los fines de semana, además de las fechas inhábiles establecidas para el sistema financiero nacional.

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¿Qué días permanecerán cerrados los bancos en agosto?

Durante agosto de 2026 no habrá atención en ventanilla los siguientes días:

Sábados: 1, 8, 15, 22 y 29 de agosto.

Domingos: 2, 9, 16, 23 y 30 de agosto.

En esas fechas, los clientes no podrán realizar operaciones directamente en las sucursales.

Aunque las oficinas permanecerán cerradas, los usuarios podrán seguir realizando diversas operaciones mediante los canales digitales y de autoservicio, entre ellos:

Banca en línea.

Aplicaciones móviles.

Cajeros automáticos.

Tiendas de conveniencia y establecimientos autorizados para realizar depósitos, retiros y pagos.

¿Qué bancos cierran los feriados?

Las instituciones que suspenderán la atención en ventanilla durante los días de descanso obligatorio son:

Citibanamex.

Santander.

Banorte.

HSBC.

Scotiabank.

Inbursa.

Afirme.

Banregio.

Banco del Bienestar.

Calendario de feriado bancario en 2026

Además de los fines de semana, el sistema financiero contempla las siguientes fechas de suspensión de labores durante 2026:

1 de enero: Año Nuevo.

5 y 6 de enero: Día de Reyes.

2 de febrero: Conmemoración de la Constitución.

16 de marzo: Natalicio de Benito Juárez.

2 y 3 de abril: Jueves y Viernes Santo.

1 de mayo: Día del Trabajo.

5 de mayo: Batalla de Puebla.

16 de septiembre: Aniversario de la Independencia de México.

2 de noviembre: Día de Muertos.

16 de noviembre: Conmemoración de la Revolución Mexicana.

12 de diciembre: Día del Empleado Bancario.

25 de diciembre: Navidad.

El único banco que brinda servicio en feriado bancario

A diferencia del resto de las instituciones, Banco Azteca continuará operando con normalidad durante los fines de semana. Sus sucursales ofrecen atención al público en un horario aproximado de 09 a 21, por lo que sus clientes podrán realizar depósitos, retiros y otros trámites sin interrupciones.