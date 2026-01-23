La Secretaría de Educación dio a conocer el Calendario Escolar 2026, que establece las fechas de inicio, vacaciones de invierno y fin del ciclo lectivo en todas las jurisdicciones del país. El objetivo de garantizar 190 días efectivos de clases.

Sin embargo, los estudiantes de una provincia deberán volver antes a las aulas y por este adelanto, en esta jurisdicción tendrán el ciclo lectivo más extenso del país.

¿Dónde se adelantó el inicio de clases en Argentina?

Los alumnos de Santiago del Estero comenzarán antes las clases, el miércoles 18 de febrero, casi dos semanas previas al resto de las provincias.

El año pasado, el inicio fue el 5 de marzo, por lo que en 2026 deberán regresar con anterioridad. Además, el receso invernal será del 20 al 31 de julio y el fin del ciclo lectivo será el 18 de diciembre.

El objetivo es cumplir los 190 días de clase efectivos

Otras localidades que también adelantaron su esquema son San Luis, Chubut, Jujuy, Tierra del Fuego, CABA, Mendoza, Neuquén y Santa Cruz que iniciarán su ciclo lectivo en la última semana de febrero de 2026, cuando mayoritariamente empezaron en marzo para 2025.

¿Cuándo empiezan las clases en cada provincia?

El Ministerio de Capital Humano adelantó el calendario del ciclo lectivo 2026:

Provincia de Buenos Aires: 2 de marzo

Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 25 de febrero

Catamarca: 2 de marzo

Chaco: 2 de marzo

Chubut: 23 de febrero

Córdoba: 2 de marzo

Corrientes: 2 de marzo

Entre Ríos: 2 de marzo

Formosa: 2 de marzo

Jujuy: 23 de febrero

La Pampa: 2 de marzo

La Rioja: 2 de marzo

Mendoza: 25 de febrero

Misiones: 2 de marzo

Neuquén: 25 de febrero

Río Negro: 2 de marzo

Salta: 2 de marzo

San Juan: 2 de marzo

San Luis: 23 de febrero

Santa Cruz: 25 de febrero

Santa Fe: 2 de marzo

Santiago del Estero: 18 de febrero

Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur: 24 de febrero

Tucumán: 2 de marzo

¿Cuándo terminan las clases en 2026?

Provincia de Buenos Aires: 22 de diciembre

Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 18 de diciembre

Catamarca: 18 de diciembre

Chaco: 18 de diciembre

Chubut: 18 de diciembre

Córdoba: 18 de diciembre

Corrientes: 18 de diciembre

Entre Ríos: 18 de diciembre

Formosa: 17 de diciembre

Jujuy: 18 de diciembre

La Pampa: 23 de diciembre

La Rioja: 18 de diciembre

Mendoza: 22 de diciembre

Misiones: 22 de diciembre

Neuquén: 18 de diciembre

Río Negro: 18 de diciembre

Salta: 18 de diciembre

San Juan: 18 de diciembre

San Luis: 18 de diciembre

Santa Cruz: 18 de diciembre

Santa Fe: 18 de diciembre

Santiago del Estero: 18 de diciembre

Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur: 18 de diciembre

Tucumán: 18 de diciembre

