La Secretaría de Educación dio a conocer el Calendario Escolar 2026, que establece las fechas de inicio, vacaciones de invierno y fin del ciclo lectivo en todas las jurisdicciones del país. El objetivo de garantizar 190 días efectivos de clases.
Sin embargo, los estudiantes de una provincia deberán volver antes a las aulas y por este adelanto, en esta jurisdicción tendrán el ciclo lectivo más extenso del país.
¿Dónde se adelantó el inicio de clases en Argentina?
Los alumnos de Santiago del Estero comenzarán antes las clases, el miércoles 18 de febrero, casi dos semanas previas al resto de las provincias.
El año pasado, el inicio fue el 5 de marzo, por lo que en 2026 deberán regresar con anterioridad. Además, el receso invernal será del 20 al 31 de julio y el fin del ciclo lectivo será el 18 de diciembre.
El objetivo es cumplir los 190 días de clase efectivos
Otras localidades que también adelantaron su esquema son San Luis, Chubut, Jujuy, Tierra del Fuego, CABA, Mendoza, Neuquén y Santa Cruz que iniciarán su ciclo lectivo en la última semana de febrero de 2026, cuando mayoritariamente empezaron en marzo para 2025.
¿Cuándo empiezan las clases en cada provincia?
El Ministerio de Capital Humano adelantó el calendario del ciclo lectivo 2026:
- Provincia de Buenos Aires: 2 de marzo
- Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 25 de febrero
- Catamarca: 2 de marzo
- Chaco: 2 de marzo
- Chubut: 23 de febrero
- Córdoba: 2 de marzo
- Corrientes: 2 de marzo
- Entre Ríos: 2 de marzo
- Formosa: 2 de marzo
- Jujuy: 23 de febrero
- La Pampa: 2 de marzo
- La Rioja: 2 de marzo
- Mendoza: 25 de febrero
- Misiones: 2 de marzo
- Neuquén: 25 de febrero
- Río Negro: 2 de marzo
- Salta: 2 de marzo
- San Juan: 2 de marzo
- San Luis: 23 de febrero
- Santa Cruz: 25 de febrero
- Santa Fe: 2 de marzo
- Santiago del Estero: 18 de febrero
- Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur: 24 de febrero
- Tucumán: 2 de marzo
¿Cuándo terminan las clases en 2026?
- Provincia de Buenos Aires: 22 de diciembre
- Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 18 de diciembre
- Catamarca: 18 de diciembre
- Chaco: 18 de diciembre
- Chubut: 18 de diciembre
- Córdoba: 18 de diciembre
- Corrientes: 18 de diciembre
- Entre Ríos: 18 de diciembre
- Formosa: 17 de diciembre
- Jujuy: 18 de diciembre
- La Pampa: 23 de diciembre
- La Rioja: 18 de diciembre
- Mendoza: 22 de diciembre
- Misiones: 22 de diciembre
- Neuquén: 18 de diciembre
- Río Negro: 18 de diciembre
- Salta: 18 de diciembre
- San Juan: 18 de diciembre
- San Luis: 18 de diciembre
- Santa Cruz: 18 de diciembre
- Santa Fe: 18 de diciembre
- Santiago del Estero: 18 de diciembre
- Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur: 18 de diciembre
- Tucumán: 18 de diciembre
Fechas de vacaciones de invierno
- Buenos Aires: del 20 al 31 de julio
- Ciudad de Buenos Aires: del 20 al 31 de julio
- Catamarca: del 13 al 24 de julio
- Chaco: del 20 al 31 de julio
- Chubut: del 13 al 24 de julio
- Córdoba: del 6 al 17 de julio
- Corrientes: del 13 al 24 de julio
- Entre Ríos: del 6 al 17 de julio
- Formosa: del 13 al 24 de julio
- Jujuy: del 13 al 24 de julio
- La Pampa: del 13 al 24 de julio
- La Rioja: del 13 al 24 de julio
- Mendoza: del 6 al 17 de julio
- Misiones: del 13 al 24 de julio
- Neuquén: del 13 al 24 de julio
- Río Negro: del 13 al 24 de julio
- Salta: del 13 al 24 de julio
- San Juan: del 6 al 17 de julio
- San Luis: del 6 al 17 de julio
- Santa Cruz: del 13 al 24 de julio
- Santa Fe: del 6 al 17 de julio
- Santiago del Estero: del 20 al 31 de julio
- Tierra del Fuego: del 13 al 24 de julio
- Tucumán: del 13 al 24 de julio