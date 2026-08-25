Se acerca un tormentón sin precedentes en México: se esperan tormentas intensas, lluvias fuertes y ráfagas de viento inigualables en estas zonas.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó una semana marcada por chubascos y lluvias fuertes en distintas regiones de México. Las precipitaciones estarán acompañadas por descargas eléctricas, ráfagas de viento y posible caída de granizo.

Las mayores acumulaciones se concentrarán en sectores del occidente y sureste del país. El organismo advirtió que las lluvias fuertes y muy fuertes pueden provocar incrementos en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas.

Tormentas en México: qué estados tendrán las lluvias más fuertes

De acuerdo con el Pronóstico Extendido a 96 Horas del SMN, durante este martes 25 de agosto se esperan lluvias fuertes con acumulados puntuales muy fuertes de entre 50 y 75 milímetros en:

Nayarit: norte y centro.

Jalisco: norte y centro.

Colima .

Michoacán: norte, centro y este.

Guerrero: este.

También se pronostican chubascos con lluvias puntuales fuertes, de entre 25 y 50 milímetros, en Sinaloa, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Veracruz, Oaxaca, Tabasco, Chiapas y Yucatán.

Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, San Luis Potosí, Ciudad de México, Tlaxcala, Morelos, Puebla, Campeche y Quintana Roo tendrán intervalos de chubascos de entre 5 y 25 milímetros. Para Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas se prevén lluvias aisladas.

El pronóstico está relacionado con el monzón mexicano, canales de baja presión, inestabilidad atmosférica y el desplazamiento de la onda tropical número 31, asociada con una zona de baja presión con potencial ciclónico sobre el sur del país.

Dónde continuará lloviendo durante el miércoles y el jueves

Para el miércoles 26 de agosto, las precipitaciones más importantes se concentrarán en Nayarit, Jalisco, Colima, Veracruz, Oaxaca y Chiapas, donde se esperan acumulados de entre 50 y 75 milímetros.

Michoacán, Guerrero, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo tendrán chubascos con lluvias puntuales fuertes de entre 25 y 50 milímetros. En Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Estado de México, Ciudad de México, Morelos y Puebla se prevén intervalos de chubascos.

Se viene el diluvio del año con tormentas y granizo a partir de este viernes a la mañana: qué zonas estarán afectadas ChatGPT + Canva

El jueves 27, las lluvias fuertes con acumulados puntuales muy fuertes se desplazarán principalmente hacia:

Oaxaca: oeste y este.

Veracruz: sur.

Tabasco: oeste.

Campeche: norte.

Yucatán: oeste.

Para ese día también se esperan lluvias puntuales fuertes en Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Chiapas y Quintana Roo. Una nueva onda tropical se aproximará a la península de Yucatán y reforzará la probabilidad de precipitaciones en el sureste mexicano.

Qué zonas tendrán lluvias fuertes el viernes 28 de agosto

El pronóstico del SMN indica que las precipitaciones continuarán durante el viernes. Las mayores acumulaciones, de entre 50 y 75 milímetros, se esperan en:

Sinaloa: zona centro.

Oaxaca: oeste y este.

Veracruz: sur.

También se pronostican chubascos con lluvias puntuales fuertes de entre 25 y 50 milímetros en:

Baja California Sur.

Sonora.

Nayarit.

Jalisco.

Colima.

Michoacán.

Guerrero.

Chiapas.

Tabasco.

Campeche.

Yucatán.

Quintana Roo.

Durante la semana también se prevén rachas de viento de 50 a 70 kilómetros por hora en diferentes momentos sobre Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Sonora, Campeche, Yucatán, Quintana Roo y el istmo de Tehuantepec, en Oaxaca.

El SMN señaló que las lluvias fuertes y muy fuertes pueden estar acompañadas por actividad eléctrica y posible caída de granizo. Las rachas más intensas también podrían derribar árboles y anuncios publicitarios, especialmente en las zonas donde el suelo se encuentre saturado por las precipitaciones.