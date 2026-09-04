Septiembre tendrá nuevos feriados locales en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires.

De acuerdo con el calendario de feriados locales del Banco Provincia, ocho localidades tendrán una jornada de descanso el 24 de septiembre por sus celebraciones patronales.

La medida alcanzará a Tres de Febrero, General Guido, General Lavalle, Mercedes, Colón, Ensenada, Chascomús y Bahía Blanca, que tendrán marcado el 24 de septiembre como feriado.

Feriado del 24 de septiembre: qué localidades de Buenos Aires tendrán un día extra

El calendario del Banco Provincia establece el 24 de septiembre como feriado patronal en ocho localidades bonaerenses:

Tres de Febrero

General Guido

General Lavalle

Mercedes

Colón

Ensenada

Chascomús

Bahía Blanca

De esta manera, quienes se encuentren alcanzados por el feriado local podrán contar con una jornada especial de descanso durante septiembre.

Feriado del 24 de septiembre en Buenos Aires: ocho localidades tendrán una jornada de descanso por las celebraciones patronales, según el calendario del Banco Provincia.

¿Por qué es feriado el 24 de septiembre en estas localidades?

El 24 de septiembre se celebra la festividad de Nuestra Señora de la Merced, considerada patrona de distintas localidades de la provincia de Buenos Aires. Por este motivo, los municipios establecen la fecha como feriado patronal, en coincidencia con las celebraciones religiosas y las actividades tradicionales organizadas en cada comunidad.

Septiembre también tendrá otro feriado local en Buenos Aires

El calendario del Banco Provincia también registra otro feriado local durante septiembre. Laprida tendrá su jornada especial el 16 de septiembre, en este caso por el aniversario fundacional de la localidad.