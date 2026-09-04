La herencia no siempre queda asegurada por el vínculo familiar ni por figurar en un testamento. El Código Civil y Comercial de la Nación establece casos en los que una persona puede ser declarada indigna de suceder y perder su derecho.

La figura está contemplada en la Ley 26.994, específicamente en los artículos 2281 a 2285, que detallan las conductas que pueden provocar la exclusión de un heredero.

Sin embargo, la indignidad debe ser reclamada judicialmente una vez abierta la sucesión y por quien tenga interés en obtener los derechos hereditarios que le corresponderían a la persona cuestionada.

Quiénes pueden perder una herencia: estas son las causas que dejan a un heredero fuera de la sucesión

El artículo 2281 del Código Civil y Comercial establece distintas causales de indignidad que pueden hacer que una persona pierda el derecho a heredar.

Entre ellas, se encuentran quienes hayan cometido delitos dolosos contra el fallecido o determinados familiares cercanos, como descendientes, ascendientes, cónyuge, conviviente o hermanos.

También pueden quedar excluidos quienes hayan maltratado gravemente al causante o hayan realizado actos que impliquen una grave ofensa a su memoria.

La ley contempla además otras situaciones, como no brindar los alimentos o la asistencia debida, omitir la denuncia de una muerte dolosa en los casos previstos o determinadas conductas relacionadas con el reconocimiento de hijos y la responsabilidad parental.

Uno de los puntos más importantes está relacionado con el testamento. Pueden ser declarados indignos quienes hayan manipulado, amenazado o coaccionado al fallecido para modificar su voluntad testamentaria.

También quienes falsifiquen, alteren, oculten, sustraigan o sustituyan un testamento pueden quedar fuera de la sucesión.

Herencias y sucesiones: el Código Civil y Comercial contempla casos en los que un heredero puede ser excluido por indignidad y perder el derecho a recibir los bienes del fallecido.

¿Puede perder la herencia aunque figure en el testamento? La ley establece cuándo es posible

Sí. Que una persona aparezca en un testamento no impide que pueda ser excluida de una herencia si se configura alguna de las causales de indignidad previstas por la ley.

El artículo 2283 del Código Civil y Comercial establece que la exclusión del heredero indigno debe ser demandada una vez abierta la sucesión, a pedido de quien pretenda obtener los derechos que le correspondían a esa persona. En determinados casos, la cuestión también puede plantearse como defensa dentro del proceso sucesorio.

Además, existe un plazo para iniciar la acción. Según el artículo 2284, el derecho a excluir al heredero indigno caduca a los tres años desde la apertura de la sucesión. En el caso del legatario indigno, el plazo comienza desde la entrega del legado.

Por eso, no alcanza con que exista una conducta reprochable: debe configurarse una causal prevista por la ley y solicitarse la exclusión por la vía correspondiente.

El dato que puede salvar una herencia: cuándo el perdón del fallecido evita que un heredero sea excluido

Hay una excepción clave que puede modificar el resultado. El artículo 2282 establece que el perdón del causante hace cesar la indignidad.

En particular, si después de ocurridos los hechos que podrían generar indignidad, el fallecido realiza un testamento en el que beneficia a esa persona, ese acto implica el perdón, salvo que se demuestre que el testador desconocía los hechos que provocaban la indignidad .

Esto significa que no es correcto afirmar que una persona será excluida de manera automática simplemente por haber cometido alguna de las conductas mencionadas. La situación debe analizarse según las circunstancias concretas, la prueba disponible, el momento en que ocurrieron los hechos y, eventualmente, el contenido y fecha del testamento.